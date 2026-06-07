Nach Bühnenausraster sagt Morgan Wallen plötzlich Konzert ab

Morgan Wallen (33) hat sein Konzert in Pittsburgh kurzfristig abgesagt – und das nur wenige Tage, nachdem der Countrysänger bei einem Auftritt in Denver für Aufruhr gesorgt hatte. Der 33-Jährige wandte sich über seine Instagram-Storys an seine Fans und erklärte die Entscheidung, nicht wie geplant im Acrisure Stadium aufzutreten. "Nach Gesprächen mit lokalen Behörden und meinem Team bleibt keine andere Wahl, als die heutige Show aufgrund schwerwiegender Unwetterbedingungen abzusagen, die für den Rest des Tages und der Nacht erwartet werden", so Morgan. Er betonte außerdem, dass "die höchste Priorität" die Sicherheit seiner Fans und seines Teams sei. Rückerstattungen für alle Ticketkäufer wurden angekündigt.

Die Absage des Samstagabend-Konzerts traf die Fans umso mehr, da Morgan am Freitag zuvor noch in Pittsburgh aufgetreten war – zu diesem Auftritt hatte er sich sogar prominente Unterstützung geholt: WWE-Star und Olympia-Goldmedaillengewinner Kurt Angle (57) war bei der Show dabei. Die kurzfristige Absage steht zudem im Schatten eines Vorfalls, der sich wenige Tage zuvor beim Konzert in Denver ereignet hatte. Während Morgan seinen Song "Sand In My Boots" sang, hatte er Probleme mit seinem Klavier. In einem viral gegangenen Video ist zu sehen, wie er das Instrument beiseiteschob, sodass es nach vorne umkippte und einige Teile abbrachen. Den Rest des Songs performte er a cappella für sein Publikum – was bei den Zuschauern für hörbare Schockmomente sorgte.

Den Denver-Vorfall, der sich in eine Reihe von Ausrastern einreiht, nahm Morgan anschließend selbst auf die Schippe. In einem Video auf TikTok stellte er sich neben ein rotes Klavier und sagte: "Hey, ich möchte euch wissen lassen, dass dieses Klavier gerade funktioniert." Dann fügte er grinsend hinzu: "Das haben sie mir gestern Nacht auch gesagt." Dazu schrieb er in der Bildunterschrift: "Man merkt, wie tief betroffen ich wegen meines Klaviers bin." Morgan befindet sich derzeit auf seiner "Still The Problem Tour", die er zur Unterstützung seines vierten Studioalbums "I'm The Problem" spielt, das im Mai letzten Jahres erschienen ist. Die Tour soll Ende Juli mit zwei Konzerten in Philadelphia enden.

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Getty Images Morgan Wallen, Countrysänger

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Getty Images Morgan Wallen vor Gericht in Nashville, Dezember 2024

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Getty Images Morgan Wallen bei den Billboard Music Awards 2022