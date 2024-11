Morgan Wallen führt: Das sind die Nominierten der CMA Awards

In wenigen Stunden werden in Nashville, Tennessee, erneut die Country Music Association Awards verliehen. Der wichtige Preis ist jedes Jahr ein Highlight in der Szene und die Nominiertenliste ist immer wieder mit jeder Menge Stars gespickt. Wie die Plattform Taste of Country berichtet, wird die Liste in diesem Jahr von Morgan Wallen angeführt. Der Countrysänger ist gleich siebenmal nominiert und hat somit die größten Chancen, ausgezeichnet zu werden. Fast alle seine Nominierungen sind für den Hit "I Had Some Help", den er zusammen mit Post Malone (29) produzierte. Dieser darf natürlich auch auf einen Preis hoffen. Der frühere Rapper wird zum ersten Mal bei den CMAs bedacht. Mit seinem ersten Country-Album "F-1 Trillion" setzte er sich in vier Kategorien auf die Listen – unter anderem ist er in der Kategorie "Entertainer des Jahres" nominiert.

Konkurrenz bekommen Morgan und Post Malone durch etablierte Countrystars wie Luke Combs (34), Jelly Roll, Chris Stapleton (46) und Lainey Wilson, die ebenfalls Chancen auf Awards in den großen Kategorien haben – unter anderem als Entertainer des Jahres. Lainey ist die einzige Künstlerin, die in gleich vier Kategorien nominiert ist. In der Sparte "Sängerin des Jahres" sind neben der "Hillbilly Hippie"-Interpretin noch Kelsea Ballerini (31), Ashley McBryde, Megan Moroney (27) und Kacey Musgraves (36) nominiert. Bei den Bands dürfen unter anderem die Zac Brown Band, Old Dominion und Lady A auf eine Auszeichnung hoffen. In der Kategorie Duos stehen neben Kultgruppen wie Brooks & Dunn und Brothers Osborne auch Dan + Shay sowie Maddie & Tae auf der Liste.

Verliehen werden die CMA Awards Mittwochnacht. Durch den Abend führen wird Lainey zusammen mit Luke Bryan (48) und dem ehemaligen NFL-Star Peyton Manning. Auch auf Live-Performances müssen die Fans nicht verzichten. Neben einigen der Nominierten treten auch Riley Green, Eric Church (47) und Dierks Bentley auf. Und wer sind die Presenter der diesjährigen Verleihung? Auch unter ihnen sind einige große Namen, die teils gar nichts mit Musik oder Country Music zu tun haben. So wird Turnerin Simone Biles (27) einen Preis vergeben, genau wie die Schauspieler Don Johnson (74) und Billy Bob Thornton (69).

Getty Images Post Malone und Morgan Wallen bei den 57. CMA Awards in Nashville, 2023

Getty Images Lainey Wilson im Juli 2024

