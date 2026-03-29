Vergeigter Spaß: Nate Smith bewarf Morgan Wallen mit Drink

Nate Smith (51) hat zugegeben, dass er während der ersten Show von Morgan Wallens (32) "One Night at a Time"-Tour im Jahr 2024 einen folgenschweren Fehler beging. Der Countrysänger, der als Vorband für Morgan auf der Tournee dabei war, warf dem Headliner in einem vermeintlich witzigen Moment einen vollen Becher auf die Bühne. "Ich wollte lustig sein, und es war nicht lustig", gestand Nate jetzt in einem Interview mit dem Magazin Billboard. Was als harmloser Scherz gedacht war, sorgte hinter den Kulissen für erheblichen Ärger und hätte das Ende seiner Teilnahme an der Tour bedeuten können.

Die Reaktion auf seinen Fauxpas ließ nicht lange auf sich warten. Nate berichtete, dass er nach dem Vorfall "viele Anrufe" erhalten habe und die Situation "wirklich ernst" gewesen sei. "Niemand war darüber glücklich", erinnerte er sich. Doch Morgan zeigte sich versöhnlich und verzichtete darauf, Nate von der weiteren Tour auszuschließen. "Morgan hat mir verziehen. Er hätte mich von der Tour werfen sollen, aber wir haben darüber gelacht. Wir haben es besprochen", erzählte Nate. Der "I Got Better"-Interpret habe sogar gemeint, er hätte wahrscheinlich dasselbe getan. Trotz der bereits erfolgten Vergebung entschuldigte sich Nate noch einmal öffentlich: "Morgan, falls du zuhörst, ich liebe dich. Es tut mir immer noch wirklich leid."

Als Nate gefragt wurde, was er über Morgan gelernt habe, das die Welt nicht wisse, antwortete er ohne zu zögern, dass der Sänger sehr "verzeihend" sei. Er bedankte sich auch dafür, dass Morgan ihn während der gesamten Tour nicht zurückgeprankt habe, obwohl er damit gedroht hatte. "Danke, dass du mir keinen Streich zurückgespielt hast. Du hast mich die ganze Tour über denken lassen, dass du es tust, aber hast es nicht gemacht. Du hast dich zurückgehalten, weil du ein Mann voller Güte bist. Vielen Dank, Sir", sagte Nate an den Sänger gerichtet. Morgan, der 2024 bei den CMA Awards als "Entertainer des Jahres" ausgezeichnet wurde und im Mai 2025 sein viertes Album "I'm the Problem" veröffentlichte, wird im April seine "Still the Problem"-Tour starten. Nate wiederum brachte 2024 sein zweites Album "California Gold" heraus.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Nate Smith und Morgan Wallen

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Getty Images Morgan Wallen, Sänger

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Getty Images Nate Smith, Musiker