Jennifer Lopez rechnet mit Narzissten in ihrem Leben ab

Jennifer Lopez (56) hat offenbar einige Narzissten in ihrem Leben kennengelernt – und darüber spricht sie jetzt mit einer gehörigen Portion Humor. In einem Interview mit Elle UK witzelte die Sängerin, dass sie einen eigenen Vortrag halten könnte: "Ich könnte einen TED Talk über menschliches Verhalten, emotionale Intelligenz und dysfunktionale Beziehungen geben", sagte sie lachend. "PhD in Narzissten", fügte sie schmunzelnd hinzu. Die Frage, worüber sie mit Expertise sprechen könne – abseits der Schauspielerei –, war ihr gemeinsam mit ihrem "Office Romance"-Kollegen Brett Goldstein (45) von einem Reporter gestellt worden.

Trotz dieser augenzwinkernden Anspielungen auf schwierige Beziehungen der Vergangenheit zeigte sich Jennifer in dem Gespräch von ihrer besten Seite: "Das ist meine gute Ära. Das ist meine glückliche Ära", betonte sie. Die Dreharbeiten zu "Office Romance" hätten für sie den Beginn einer neuen Lebensphase markiert. "Das vergangene Jahr war eine der besten Zeiten meines Lebens", erklärte sie. Als besonders magisch beschreibt sie außerdem die Zeit, in der sie Mutter wurde: "Die andere großartige Ära meines Lebens war, als ich meine Kinder bekam. Daran erinnere ich mich als eine sehr zauberhafte Zeit." Ihre Zwillinge stammen aus ihrer Ehe mit dem Sänger Marc Anthony (57) – mit insgesamt zehn Jahren Ehe ihre längste Verbindung.

Auch die Scheidung von Ben Affleck (53), die im vergangenen Jahr nach zweijähriger Ehe offiziell wurde, scheint Jennifer nicht zu belasten – ganz im Gegenteil. Gegenüber "CBS Sunday Morning" bezeichnete sie die Trennung als "das Beste, was mir je passiert ist". "Weil es mich verändert hat", erklärte sie. "Es hat mir geholfen, auf eine Art zu wachsen, auf die ich wachsen musste, und selbstbewusster zu werden. Ich bin jetzt ein anderer Mensch als noch letztes Jahr." Insgesamt war Jennifer viermal verheiratet: Nach ihren frühen Ehen mit dem Schauspieler Ojani Noa (52) und dem Tänzer Cris Judd folgte Marc Anthony, bevor sie und Ben zunächst 2004 ihre erste Verlobung lösten und schließlich 2022 heirateten.

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Getty Images Jennifer Lopez, Dezember 2025

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Getty Images Jennifer Lopez lächelt Ben Affleck an, Oktober 2025

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Getty Images Jennifer Lopez und Marc Anthony im Jahr 2012

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