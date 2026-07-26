Jennifer Lopez verrät, was Männer wirklich sexy macht

Jennifer Lopez (57) hat bei einem glamourösen Auftritt in Taormina auf Sizilien verraten, was Männer in ihren Augen wirklich sexy macht. Die Sängerin und Schauspielerin stand am Donnerstag bei der Dolce-&-Gabbana-Show auf der Bühne, sang dort mehrere ihrer größten Hits und sprach auch ganz offen mit dem Publikum. Wie das Magazin People berichtet, stellte Jennifer klar, dass teure Statussymbole für sie keine echte Anziehung ausmachen. Statt Uhr, Auto oder Privatjet seien für sie vielmehr ganz alltägliche Gesten entscheidend.

Danach wurde sie noch konkreter: "Es ist, wenn sie morgens das Bett machen oder abends den Abwasch für dich übernehmen, wenn du müde bist. Das ist sexy. Das nenne ich sexy." Mit diesen Aussagen sorgte die Musikerin mitten in ihrer Show für viele Lacher und Applaus im Publikum. Bei dem Auftritt trug die Sängerin einen funkelnden Body und performte Songs wie "Love Don't Cost a Thing", "Waiting For Tonight", "Let's Get Loud", "Ain't Your Mama" und "Save Me Tonight".

Dass Jennifer heute so klar sagen kann, was sie in der Liebe wirklich schätzt, hängt auch mit ihrer Vergangenheit zusammen. In der Radiosendung "Howard Stern Show" sprach die Musikerin vor Kurzem offen über ihre Scheidung von Ben Affleck (53) im Jahr 2024. "Als ich mich das letzte Mal habe scheiden lassen, war es das Beste, was mir je passiert ist", erklärte sie dort. Sie habe danach intensiv an sich gearbeitet. Heute fühle sie sich selbstsicherer, kenne ihre eigene Geschichte besser und könne sich mit all ihren guten und auch komplizierten Seiten annehmen.

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Getty Images Jennifer Lopez bei der UK-Premiere von "Office Romance" in London, Juni 2026

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Instagram / jlo Jennifer Lopez genießt die Sonne im Garten ihres neuen Hauses

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Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Oktober 2025