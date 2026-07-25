Wird "besser": J.Lo teilt zum 57. Geburtstag wichtigen Rat

Jennifer Lopez (57) feiert gerade einen ganz besonderen Meilenstein – und wirkt dabei glücklicher denn je! An ihrem 57. Geburtstag meldete sich die Sängerin mit einem kurzen Video aus dem Auto bei ihren Fans auf Instagram. Das Haar vom Winde verweht und mit Partytröte im Mund blickt Jennifer mit einem strahlenden Lächeln in die Handykamera. In einem romantischen weißen Sommerkleid mit tiefem Ausschnitt, Rüschen und schmalen Trägern genießt der Superstar sichtbar den Moment. "Wenn du weitermachst, wird es immer besser", kommentiert sie den Beitrag. In Anspielung auf die Scheidung von Ben Affleck (53)?

Der Post kam kurz nach einem glamourösen Europa-Trip, den Jennifer gemeinsam mit ihrer Schwester Lynda Lopez unternahm. Die beiden feierten ihre Geburtstage gemeinsam und verbrachten Zeit in Italien, wo die Sängerin bei den Alta-Moda-Feierlichkeiten von Dolce & Gabbana aufgetreten war. Bereits zuvor hatte Jennifer die turbulente Phase in ihrer Musik verarbeitet: In der emotionalen Ballade "Wreckage of You", die letztes Jahr erschien, singt sie davon, gestärkt und gereift aus einer schwierigen Erfahrung hervorzugehen, anstatt sich von der Gebrochenheit eines anderen Menschen zerstören zu lassen.

Jennifer und Ben haben eine lange gemeinsame Geschichte: Die Sängerin und der Schauspieler hatten sich bereits Anfang der 2000er Jahre verlobt, ihre damals geplante Hochzeit aber abgesagt. Fast zwei Jahrzehnte später fanden sie im Juli 2022 in Las Vegas doch noch zueinander und heirateten. Im August 2024 reichte Jennifer dann allerdings die Scheidung ein. Ein Richter bestätigte die Einigung im Januar 2025, im darauffolgenden Monat wurde sie offiziell wirksam.

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Instagram / jlo Jennifer Lopez im Sommer 2026

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Instagram / jlo Jennifer und Lynda Lopez feiern ihre Geburtstage

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Instagram / jlo Jennifer Lopez, Sängerin