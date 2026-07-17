Italien-Urlaub: Jennifer Lopez begeistert mit heißen Selfies

Jennifer Lopez (56) genießt derzeit ihren Europa-Urlaub in vollen Zügen – und nimmt ihre Fans auf Instagram mit. Die Sängerin teilte eine Reihe heißer Selfies aus Italien, auf denen sie einen eleganten weißen Look trägt: ein weit ausgeschnittenes Top mit Muschelkante, ein Spitzenkopftuch sowie übergroße schwarze Cat-Eye-Sonnenbrille. Dazu kombinierte sie Diamant-Ohrstecker und ihr typisches bronziertes Make-up. Auf den Aufnahmen posiert Jennifer mal mit sanftem Lächeln, mal mit verspieltem Schmollmund – offensichtlich entspannt bei einem Essen in einem malerischen italienischen Restaurant.

Jennifer war zuvor beim Wimbledon-Turnier zu Gast und sorgte dort mit einem cremefarbenen Neckholderkleid und einem dramatisch großen Hut von Ralph Lauren (86) für Gesprächsstoff. Während einige Fans den Look feierten, kritisierten andere ihn scharf. "Was zur Hölle ist das für ein Hut?", schrieb ein Nutzer. Ein weiterer kommentierte: "Der Hut ist viel zu groß. So peinlich." Für Aufsehen sorgte außerdem ein viraler Clip, in dem Jennifer beim Herrenfinale in der Royal Box mit Marvel-Star Tom Hiddleston (45) zu sehen ist. Im Netz wurde eifrig darüber spekuliert, worüber die beiden wohl gesprochen haben könnten. "Tom Hiddleston erklärt J.Lo wahrscheinlich das Spiel, lmao", witzelte ein X-Nutzer.

Trotz der Online-Diskussionen schien Jennifer den Tag in vollen Zügen genossen zu haben. Auf Instagram postete sie anschließend weitere Fotos vom Wimbledon-Ausflug mit dem Kommentar "Teezeit und Tennis". Darauf zu sehen sind neben ihr auch ihr langjähriger Freund und Manager Benny Medina sowie ihre Schwester Lynda Lopez.

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DayTQsjAfqT/?img_index=2 Jennifer Lopez auf Instagram im Italienurlaub 2026.

Anzeige Anzeige

Imago Jennifer Lopez verfolgt mit Tom Hiddleston das Herrenfinale in Wimbledon in London

Anzeige Anzeige

Imago In Paris: Jennifer Lopez mit auffälligem weißen Feder-Look, Juli 2026