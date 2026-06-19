Kennenlernen: Elon Musk slidete in Ashley St. Clairs DMs

Es war eine Direktnachricht, die alles ins Rollen brachte: Autorin Ashley St. Clair hat jetzt in der "Don Lemon Show" enthüllt, wie ihre Romanze mit Unternehmer Elon Musk (54) ihren Anfang nahm. Demnach war es Elon selbst, der ihr zunächst eine Nachricht über seine eigene Plattform X schickte. Anschließend trafen sich die beiden persönlich – und zwar bei einem Interview für das konservative Satiremedium The Babylon Bee. Aus dem beruflichen Aufeinandertreffen wurde schnell mehr: Rund ein Jahr nach ihrem ersten Kontakt entschieden Ashley und Elon sich demnach gemeinsam für ein Kind, das 2024 zur Welt kam. Ihr Sohn trägt den Namen Romulus.

Im Interview erzählte Ashley weiter, wie ungewöhnlich locker die rechtlichen Rahmenbedingungen ihrer Beziehung gewesen sein sollen – vor allem im Vergleich zu Elons sonst streng geschütztem Privatleben. Während Bekannte angeblich Dokumente unterschreiben mussten, nur um sein Haus betreten zu dürfen, habe sie selbst nach eigener Aussage weder einen Ehevertrag noch eine Verschwiegenheitsvereinbarung oder andere Verträge unterschrieben. Heute ist von der Romanze nichts mehr übrig: Ashley und Elon befinden sich in einem erbitterten Sorgerechtsstreit um den gemeinsamen Sohn Romulus.

Ashley hatte sich in der Vergangenheit bereits öffentlich zu ihrer Situation als alleinerziehende Mutter geäußert. Auf TikTok sprach sie offen darüber, wie gesellschaftlicher Druck und die Vorstellung, allein ein Kind großzuziehen, sie belastet hätten – und wie groß ihr Wunsch nach einer eigenen Familie dennoch war. Elon wiederum steht seit Jahren nicht nur wegen seiner Unternehmen, sondern auch wegen seines Familienlebens im Fokus. Er hat mindestens 14 Kinder mit verschiedenen Frauen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ashley St. Clair und Elon Musk

Anzeige Anzeige

Instagram / asc.sys Ashley St. Clair mit ihrem Sohn am Meer

Anzeige Anzeige

Getty Images Unternehmer Elon Musk im Mai 2025 in Washington

Anzeige