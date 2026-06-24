Elon Musk verliert Billionärsstatus nach SpaceX-Aktiensturz

Elon Musk (54) erlebt ein Finanzbeben der Superlative: Nur wenige Tage nachdem der Unternehmer mit dem spektakulären Börsengang seiner Raumfahrtfirma SpaceX Geschichte geschrieben und erstmals die Marke von einer Billion US-Dollar Vermögen geknackt hatte, ist dieser Rekord schon wieder passé. Nach dem Debüt der SpaceX-Aktie an der US-Börse am 12. Juni schoss der Kurs zunächst in die Höhe, wie unter anderem Bloomberg berichtet. Doch nun rauscht das Papier in den Keller – mit drastischen Folgen für das Privatvermögen des Milliardärs, der damit seinen exklusiven Billionärsstatus verliert.

Zunächst sah alles nach einem Triumphzug an der Wall Street aus: Vom Ausgabepreis von 117 Euro kletterte die SpaceX-Aktie zeitweise auf bis zu 196 Euro je Anteilsschein, ein Plus von rund 67 Prozent. Die Euphorie hielt jedoch nicht lange, in den vergangenen Tagen geriet der Kurs massiv unter Druck und verlor zwischenzeitlich fast 35 Prozent seines Wertes, zuletzt notierte er nur noch bei etwa 142 Euro. Weil ein Großteil von Elons Reichtum an seinen Beteiligungen bei SpaceX und Tesla hängt, schlug der Kursrutsch direkt auf sein Vermögen durch. Laut dem Bloomberg Billionaires Index liegt dieses nun bei rund 835 Milliarden Euro – weiterhin unerreicht an der Weltspitze, aber eben klar unter der symbolträchtigen Billionen-Grenze.

Möglicherweise kommt für Elon schon bald Erleichterung in Sicht: Bereits in den nächsten Tagen soll SpaceX in wichtige US-Börsenindizes aufgenommen werden. Dieser Schritt könnte automatisch eine erhöhte Nachfrage auslösen, da zahlreiche Fonds und ETFs die Aktie dann kaufen müssten. Ob das den Kurs wieder in Richtung Rekordniveau treiben kann, bleibt abzuwarten. Marktbeobachter schließen jedenfalls nicht aus, dass der Kurs in den kommenden Monaten sogar unter den ursprünglichen Ausgabepreis fallen könnte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk, Tesla-Boss

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk im Oval Office im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk, Februar 2025