Ashley St. Clair packt aus: Leben mit Elon Musk als Ex

Offen und emotional hat Ashley St. Clair jetzt auf TikTok über ihr Leben als alleinerziehende Mutter gesprochen – und dabei auch ihre Beziehung zu Elon Musk (54) thematisiert. Die 27-jährige Autorin und ehemalige konservative Influencerin erklärte, sie habe sich als Single-Mom gesellschaftlich "beschmutzt" gefühlt und ihre Chancen auf eine Ehe längst aufgegeben gehabt. "Die Chancen, dass ich heirate und das weiße Gartenzäunchen und das weiße Kleid bekomme – ich glaubte, das war für mich schon vom Tisch, weil ich bereits eine 'beschmutzte' alleinerziehende Mutter war", sagte sie in dem Video. Trotzdem habe sie sich nichts sehnlicher gewünscht, als Mutter zu sein und mehr Kinder zu bekommen.

Genau in diesem Kontext habe Elon sie ermutigt, was sie anziehend gefunden habe. "Als Elon so etwas sagte wie: 'Du solltest Kinder haben, meine einzige begrenzte Ressource ist Zeit' – natürlich ist es verlockend, das zu tun, was ich immer wollte: Mutter zu sein und mir keine Sorgen über die scheiß Wirtschaftslage machen zu müssen", erklärte sie. Im September 2024 brachte sie den gemeinsamen Sohn Romulus zur Welt. Doch während der Schwangerschaft sei die Beziehung zunehmend merkwürdig geworden. "Niemand wird mir glauben, aber ich schwöre, er war vorher so viel normaler. Seine Art war normal. Er wurde einfach so verdammt komisch", sagte sie über Elon. Im Februar 2025 bestätigte Ashley dann öffentlich auf X, dass Elon der Vater ihres Sohnes ist – nach eigenen Angaben hatte sie dies zuvor zurückgehalten, um die Privatsphäre und Sicherheit ihres Kindes zu schützen.

Ashley hatte bereits vor ihrer Verbindung mit Elon einen Sohn aus einer früheren Beziehung. Romulus ist das 14. Kind des Unternehmers, der außerdem Kinder mit seiner Ex-Frau Justine Musk (53), mit der Sängerin Grimes (38) sowie mit Shivon Zilis hat. Zuletzt war Ashley vor allem durch ihre Kritik an Elon aufgefallen: Die Autorin hatte ihn öffentlich kritisiert, weil er auf X über seine Kinder auf eine Weise geschrieben hatte, die sie für gefährlich hielt – konkret warf sie ihm vor, mit seinen Posts Angriffe auf seine Tochter Vivian Jenna Wilson anzuheizen.

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Getty Images Ashley St. Clair spricht in Florenz am 3. Dezember 2023

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Getty Images Unternehmer Elon Musk im Mai 2025 in Washington

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Getty Images Vivian Jenna Wilson bei der Out100 Celebration 2025 in Los Angeles