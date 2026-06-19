Macht Aleksandar Petrovic wirklich Schluss mit Reality-TV?

Ist es das Ende einer Ära? Aleksandar Petrovic (35) könnte schon bald seinen letzten Reality-TV-Auftritt hinter sich haben. Der Realitystar hat zusammen mit Ex-Fußballprofi und Reality-TV-Bekanntem Thorsten Legat (57) sowie zwei weiteren Männern den Fußballklub Germania Mallorca gegründet – nach eigenen Angaben der erste deutsche Fußballverein auf der Insel. Im Interview mit dem Podcast "Blitzlichtgewitter" sprach Aleks über das ambitionierte Projekt und was es für seine TV-Zukunft bedeuten könnte.

Der Plan klingt groß: Aleks wird im Hintergrund im Vorstand sitzen, während Thorsten als Trainer fungieren soll. Bereits mehr als 900 Spieler hätten sich für den neuen Verein beworben. "Wir haben das Game richtig auf den Kopf gestellt, weil eigentlich muss man als Verein den Spielern hinterherrennen. Jetzt rennen die Spieler uns hinterher", erklärte Aleks im Interview. Das Ziel des Clubs ist dabei alles andere als bescheiden: "Es ist ein ganz offizieller Verein. Unser Motto lautet 'From Zero to La Liga'. Wir wollen in zehn Jahren in der ersten Liga von Spanien spielen. Sehr ambitioniert, aber so bin ich. Das treibt mich dann auch an." Für das Projekt plant er sogar, nach Mallorca zu ziehen. Und läuft der Verein erst richtig an, könnte Reality-TV für ihn der Vergangenheit angehören: "Wenn das Ding wirklich anläuft und wir im Saisonbetrieb sind und aufsteigen, und dann auch von meiner Seite Verantwortung erwartet wird, dann heißt es adios mit Reality-Shows. Dann bin ich raus." Auf die Frage, ob seine aktuellen TV-Formate also die letzten sein könnten, antwortete er mit einem Achselzucken: "Theoretisch möglich. Das ist ein Full-Time-Job. Wer weiß?"

Aleks ist derzeit gleich in zwei Formaten zu sehen – Prominent getrennt und Das große Promi-Büßen. Sein Mitgründer Thorsten ist ebenfalls kein Unbekannter im Reality-TV-Geschäft. Der frühere Bundesliga-Profi wurde einem breiten Publikum unter anderem durch seine Teilnahme am Dschungelcamp bekannt und ist seitdem regelmäßig in verschiedenen TV-Formaten aufgetreten.

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Imago Aleks Petrovic beim Screening der RTL2-Show Kampf der RealityAllstars in der Kölner Flora

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RTL Aleks Petrovic, "Prominent getrennt"-Kandidat

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IMAGO / BOBO Thorsten Legat, ehemaliger Fußballspieler