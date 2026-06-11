"Akute Lebensgefahr": Verlässt Aleks "Prominent getrennt"?

Dramatische Szenen in der siebten Folge von Prominent getrennt: Aleksandar Petrovic (35) erhält eine erschreckende Nachricht – ein Familienmitglied schwebt "in akuter Lebensgefahr". Der Realitystar steht damit plötzlich vor einer schwerwiegenden Entscheidung: Verlässt er die Villa und damit auch die Show? Im Einzelinterview macht er die Lage deutlich: "Das ist ein absoluter Notfall." Da Paare bei "Prominent getrennt" gemeinsam ein- und ausziehen, würde sein Abgang automatisch auch seine Ex-Freundin Vanessa Nwattu (26) aus der Sendung befördern.

Vanessa zeigt sich in der Situation sichtlich mitgenommen. "Ich kann dazu nichts sagen, wenn er nach Hause gehen will oder muss, ist das Ding ja durch für mich", sagt sie enttäuscht – und fängt an zu weinen. "Nicht, dass du dafür was kannst, aber natürlich frustriert mich das. Weil ich hier einfach wieder rausgehe und es ist einfach immer so, dass ich nie die Möglichkeit habe, die Dinge zu erzählen, wie sie waren. Ich habe hier drin nicht eine Sache mit dir geklärt", erklärt sie unter Tränen. Aleks gibt ihr recht: "Nein, leider nicht. Mir wäre es auch lieber, dass wir hier drinnen bleiben und unsere Sachen klären." Daraufhin bittet Vanessa ihn: "Aber schaffst du es nicht, dass man zumindest so lange bleibt, bis man zu einhundert Prozent etwas weiß?" Aleks kommt ihrer Bitte nach und greift erneut zum Telefon – mit einem etwas positiveren Ergebnis. Ein vorzeitiger Auszug der beiden scheint damit vorerst abgewendet.

In früheren Folgen hatte Vanessa jedoch auch klargemacht, wie sehr Aleks' Anwesenheit ihr auf die Nerven geht. Im Einzelinterview platzte ihr der Kragen: "Seine Anwesenheit fuckt mich einfach richtig ab, ich schaue ihn an und denke mir, wie kann ein Mensch so sein." Auch Aleks zeigte sich damals aufgewühlt und erinnerte an die gemeinsame Vergangenheit: "Ich hätte nicht gedacht, dass diese Zeit mich so aufwirbelt. Es kommt ja alles wieder hoch. Vor fünf Monaten hatte sie noch einen Ring am Finger, wir wollten Kinder in die Welt setzen, das ist alles noch sehr frisch."

Anzeige Anzeige

RTL Aleks Petrovic bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

RTL Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"