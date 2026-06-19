Nach Scheidung von Jelly Roll: Bunnie Xo kündigt Podcast an

Seit dem Bekanntwerden der Scheidungsklage ihres Mannes Jelly Roll (41) hat sich Bunnie Xo in der Öffentlichkeit bedeckt gehalten – doch jetzt deutet einiges darauf hin, dass sie bald aus der Stille ausbrechen könnte. In einem TikTok-Video lippensynchronisierte sie zu Jelly Rolls Song "No Limit Freestyle" und ließ dabei keinen Zweifel daran, dass sich etwas ankündigt. Dazu schrieb sie in der Bildunterschrift: "Podcast kommt" – und versah den Beitrag mit dem Hashtag "#jellyandbunnie". Fans spekulieren seitdem, ob sie in einer neuen Folge ihres Podcasts "Dumb Blonde" öffentlich zur Trennung Stellung nehmen wird.

Jelly Roll, der bürgerlich Jason DeFord heißt, hatte am 18. Mai in Williamson County, Tennessee, die Scheidung eingereicht und als Trennungsgrund "unüberwindbare Differenzen" angegeben. Als Datum der Trennung nannte er den 9. Mai. Gegenüber People erklärte ein Insider, die beiden hätten "schon immer eine komplizierte Dynamik" gehabt und seien "bei bestimmten Dingen nicht mehr auf einer Linie gewesen, darunter auch, wie sie sich ihre Zukunft vorstellten." Trotz allem, so die Quelle, liebten sich die beiden noch. "Es gab keinen einzelnen Moment, in dem alles auseinanderbrach", hieß es weiter.

Nur wenige Monate vor der Scheidung hatte Bunnie Xo noch ganz andere Pläne mit Jelly Roll. Im Februar sprach die Podcasterin laut E! News offen darüber, dass die beiden aktiv Leihmutterschaft und künstliche Befruchtung in Betracht gezogen hätten, um ihre Familie zu vergrößern. "Es wird eine schwere Reise werden", sagte sie. Besonders die Rolle als Stiefmutter von Jelly Rolls Kindern Bailee und Noah soll Bunnie Mut gemacht haben. "Das Aufziehen von Bailee hat mir gezeigt, dass ich das kann. Sie ist vielleicht nicht meine leibliche Tochter, aber das ist mein Baby", sagte sie.

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Getty Images / Jason Kempin Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025

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Getty Images Jelly Roll bei der Premiere von "Goat" in Los Angeles

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Getty Images Jelly Roll und Bunnie Xo bei den Academy of Country Music Awards 2024 in Frisco, Texas

Soll Bunnie im Podcast direkt zur Scheidung Stellung beziehen? Unbedingt – klare Worte, bitte! Lieber nicht – Privates bleibt privat. Ergebnis anzeigen