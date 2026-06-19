Nach Trennung: Jelly Roll soll schon wieder neue Damen daten

Bunnie Xo spricht im Netz Klartext zu ihrem Liebesleben – und räumt dabei mit wilden Gerüchten um Nickelback-Star Chad Kroeger (51) auf. Nachdem Fans auf TikTok spekuliert hatten, die Influencerin könne mit dem Rocker anbandeln, weil sie ein Video mit dem Song "How You Remind Me" und parallel ein heißes Unterwäschefoto postete, stellte sie nun die Weichen neu. In der neuesten Folge ihres Podcasts "Dumb Blonde" erklärt Bunnie, dass zwischen ihr und Chad nichts läuft. Stattdessen geht es ihr vor allem um ihren Noch-Ehemann Jelly Roll (41), mit dem sie sich mitten in der Scheidung befindet – und der offenbar schon wieder fleißig datet.

In der Podcastfolge, in der Bunnie ganz offen über den laufenden Rosenkrieg – der laut ihr gar keiner ist – spricht, verrät sie, dass Jelly Roll bereits neue Frauen trifft. Sie betont mehrmals, dass es bei der Trennung weder Betrug noch eine riesige Eskalation gegeben habe, sondern dass sie und der Countrystar getrennte Wege gehen, sich aber weiterhin unterstützen. Bunnie macht dabei klar, dass sie ihrem Ex den Neustart von Herzen gönnt: Er sei in seiner "besten Saison", fühle sich wohl in seinem Körper und sei gesünder als je zuvor. Deshalb ruft sie ihre Hörerinnen sogar scherzhaft dazu auf, Jelly direkt auf Instagram anzuschreiben – seine DMs seien offen, und sie selbst sei mit sich und ihrem neuen Fokus auf Selbstliebe völlig im Reinen.

Spannend für die Fans: Bunnie beschreibt im Podcast auch, welchen Frauentyp sich Jelly Roll für die Zukunft wünscht. Der Musiker suche eine bodenständige, liebevolle Partnerin, die nicht im Rampenlicht stehen wolle und keine Influencerkarriere anstrebe – also eher das Gegenteil von Bunnie selbst, wie sie lachend anmerkt. Die beiden hatten fast zehn Jahre lang eine Beziehung, in der sie sich aus schwierigen Lebenssituationen gemeinsam nach oben kämpften und viel Chaos zusammen durchstanden. Während Jelly nun wieder auf Dates geht und langfristig noch einmal sesshaft werden möchte, konzentriert sich Bunnie nach eigenen Worten darauf, sich um sich selbst zu kümmern und ihren eigenen Weg nach der Trennung zu finden.

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Getty Images Jelly Roll bei der Premiere von "Goat" in Los Angeles

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Getty Images Bunnie Xo und Jelly Roll bei der Pre-GRAMMY Gala 2026 in Los Angeles

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Getty Images / Jason Kempin Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025