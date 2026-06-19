Raffaela Caramela erlebte in Ex-Beziehung körperliche Gewalt

Raffaela Caramela hat in einer Fragerunde auf Instagram sehr persönliche Worte gefunden und dabei ein dunkles Kapitel aus ihrer Vergangenheit beleuchtet. Die Reality-Bekanntheit sprach offen über ihre schlimmste Beziehung – eine, in der sie nach eigenen Angaben täglich körperliche Gewalt erlebte. Damals war sie 17 Jahre alt. "Gewalt gab es täglich. Krankenhaus, Polizei, war alles mit dabei", schilderte sie in ihrer Story. Heute sei sie unglaublich dankbar, nur noch eine Narbe davon zu tragen.

Raffaela nutzte ihre Offenheit auch, um anderen Menschen in ähnlichen Situationen Mut zu machen. Sie schrieb: "Liebe tut nicht weh. Kontrolle ist keine Liebe. Angst ist keine Liebe. Gewalt ist niemals deine Schuld." Außerdem richtete sie Worte an Menschen, deren Freunde oder Angehörige gerade in einer solchen Beziehung stecken: "Gebt ihn nicht auf, frustriert nicht an ihm, zeigt ihm konstante Liebe und einen Weg raus, auch wenn ihr abgeblockt werdet." Sie betonte, wie schwer es sei, sich aus diesem Mindset zu befreien, und verglich ihr damaliges Festhalten an der Beziehung mit einer Krankheit: "Man braucht ein beständiges Supportsystem!"

Interessant ist auch, was Raffaela am Ende ihrer Botschaft schrieb. Sie wandte sich direkt an die aktuelle Freundin ihres damaligen Ex-Partners und wünschte ihr aufrichtig Glück – und gab ihr zu verstehen, dass sie ihr schreiben könne, falls sie in einer ähnlichen Situation stecke. Grundsätzlich gab der Temptation Island-Star an, vieles aus dieser Zeit zum Glück verdrängt zu haben: "Ich erinnere mich wirklich nicht gern daran zurück und ehrlich gesagt habe ich vieles zum Glück vergessen."

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Instagram / raffaela.caramela Raffaela Caramela, Kandidatin bei "Temptation Island" Staffel sieben

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IMAGO / BOBO Raffaela Caramela, Reality-TV-Darstellerin

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IMAGO / STAR-MEDIA Raffaela Caramela bei der Pressekonferenz für Fame Fighting 3 in Essen