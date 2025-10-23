Nach Kuss: Sind Raffaela Caramela & Jeremy wieder ein Paar?

Ein unerwarteter Kuss im Ring hat die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht: Nach ihrem Sieg bei "Fame Fighting 3" gegen Franziska Apollonia sorgte Raffaela Caramela nicht nur sportlich für Aufmerksamkeit. Gemeinsam mit Jeremy, ihrem Ex-Partner aus der Realityshow Temptation Island, überraschte sie die Zuschauer mit einem innigen Kuss. Doch sind die beiden tatsächlich wieder ein Paar? Direkt nach dem Kampf wurden die beiden auf ihren Beziehungsstatus angesprochen, und die Antwort ließ wenig Raum für Spekulationen.

Raffaela erklärte gegenüber Promiflash: "Wir sind tatsächlich nicht zusammen, falls das die Frage ist. Wir haben uns lieb. Wir verbringen Zeit zusammen, aber ein Paar sind wir nicht." Jeremy fügte hinzu, dass er an diesem Abend als emotionaler Unterstützer für sie anwesend war und sie ein wenig angefeuert habe. Er betonte dabei, dass es nichts Interessantes für die Öffentlichkeit gebe. Dies scheint also eindeutig zu sein: Der Kuss im Ring war kein Anzeichen für eine romantische Versöhnung zwischen den beiden.

Vor fünf Tagen hatte der Bild-Livestream nach dem Kampf für jede Menge Gesprächsstoff gesorgt. Damals war Jeremy direkt in den Ring geeilt, hatte die Siegerin umarmt und sie liebevoll geküsst. Die Szene wirkte wie ein romantisches Wiedersehen. Kurz darauf gratulierte der Ex-Partner Raffaela sichtlich bewegt zu ihrem Triumph. Kein Wunder, dass Zuschauer und Fans diese innigen Momente als Zeichen für ein Liebescomeback deuteten.

Anzeige Anzeige

RTL Raffaela und Jeremy, Kandidaten bei "Temptation Island"

Anzeige Anzeige

Imago Franziska Apollonia und Raffaela Caramela bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 3

Anzeige Anzeige

Instagram / raffaela.caramela Raffaela Caramela und Jeremy, August 2025