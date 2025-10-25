"Schoßhund": Schießt Franzi hier gegen Raffaela Caramela?

Franziska Apollonia, bekannt aus der Reality-Show Temptation Island, sorgt erneut für Gesprächsstoff. In einem Interview mit Promiflash plauderte sie offen über ihren Beziehungsstatus und teilte währenddessen eine spitze Bemerkung aus. "Ich bin glücklicher Single. Der richtige Mann war noch nicht da", verriet sie. Doch als sie über ihren Traummann redete, ließ sie durchblicken, dass sie klare Vorstellungen hat: "Er sollte männlich sein. Ich will keinen Schoßhund-Freund wie manche andere Mädels."

Die Äußerung wirft die Frage auf, ob die Verführerin damit möglicherweise auf ihre Erzfeindin Raffaela Caramela und deren Ex Jeremy anspielte. Franziska hatte Jeremys Treue bei "Temptation Island" auf die Probe gestellt, bevor er und Raffaela kurze Zeit später als Paar auseinander gingen. Die Rivalität zwischen Franziska und Raffaela wurde in der Vergangenheit nochmals durch einen Showdown bei Fame Fighting angeheizt, bei dem Franziska als Verliererin hervorging – ein Umstand, der die Spannung zwischen den beiden weiter schürte.

Zwar sind Raffaela und Jeremy kein Paar mehr – dennoch haben die Realitystars eine blendende Verbindung zueinander – jüngst gab es nach dem Sieg der TV-Bekanntheit sogar einen Kuss. Gegenüber Promiflash verriet die Influencerin: "Wir sind tatsächlich nicht zusammen, falls das die Frage ist. Wir haben uns lieb. Wir verbringen Zeit zusammen, aber ein Paar sind wir nicht." Jeremy ergänzte, dass er Raffaela lediglich als emotionaler Unterstützer beigestanden habe und für die Öffentlichkeit nichts Interessantes passiert sei. Der Kuss scheint also kein Zeichen für ein Liebescomeback gewesen zu sein – auch wenn die beiden noch immer viel Zeit miteinander verbringen.

Collage: Instagram / franziskaapollonia, Instagram / raffaela.caramela Collage: Franziska Apollonia und Raffaela Caramela

RTL Raffaela und Jeremy, Kandidaten bei "Temptation Island"

Imago Franziska Apollonia und Raffaela Caramela bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 3