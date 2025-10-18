Liebes-Comeback? Raffaela Caramela und Ex Jeremy küssen sich

Ein überraschender Moment ereignete sich im Ring, als Raffaela Caramela ihren Fame Fighting-Kampf gegen Franziska Apollonia gewann. Doch nicht nur der Triumph sorgte für Aufsehen, sondern auch das, was danach geschah. Plötzlich betrat Jeremy, ihr Ex-Partner, die Szenerie und stürmte direkt auf Raffaela zu, wie der Bild-Livestream zeigte. Was folgte, war ein emotionales Wiedersehen: Raffaela sprang ihm in die Arme, die beiden umarmten sich – und dann küsste Jeremy sie liebevoll, bevor er ihr sichtlich gerührt gratulierte. Bestätigen die beiden damit ihr Liebes-Comeback?

Das Liebeschaos rund um Raffaela und Jeremy hat in der Vergangenheit für so manche Schlagzeile gesorgt. Während ihrer gemeinsamen Teilnahme an der Realityshow Temptation Island gab es intensive Momente, nach den Dreharbeiten trennten sich ihre Wege wegen eines Skandals. Raffaela war damals beim Fremdküssen mit Marvin Manson erwischt worden, was zur Trennung führte. Seitdem war unklar, ob zwischen den beiden jemals wieder romantische Funken sprühen würden. Immer wieder heizten die beiden die Gerüchteküche um ein Liebes-Comeback an. Die Szene bei Fame Fighting dürfte die Spekulationen nun wohl bestätigen.

Noch vor wenigen Monaten sah das ganz anders aus. Damals herrschte zwischen Raffaela und Jeremy Funkstille. Die Beziehung der beiden war nach dem berüchtigten Lagerfeuer bei "Temptation Island" gescheitert. Raffaela hatte öffentlich gestanden: "Die letzten Monate waren die Hölle für mich. Aber das habe ich verdient. Ich vermisse ihn und ich liebe ihn. Er war mein Mensch – und das wird er immer sein." Während beide betonten, niemand anderen zu daten, hoffte die Grafik-Designerin auf eine zweite Chance, obwohl Jeremy sich noch nicht zu einem Neuanfang bereit fühlte.

RTL Raffaela und Jeremy, Kandidaten bei "Temptation Island"

Instagram / raffaela.caramela Raffaela Caramela im Juni 2025

Instagram / jeremy.dlcv Jeremy im Juli 2025

