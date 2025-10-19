Hält Marvin Manson Kontakt zu Ex-Flirts Raffa und Franzi?

In der vergangenen Staffel von Temptation Island lernte Marvin Manson gleich zwei Frauen kennen, die sein Interesse weckten. Zum einen Raffaela Caramela, für die der Stripper die heißeste Verführung in der Frauen-Villa war. Zum anderen Franziska Apollonia, die wiederum während der Show mit Raffas Ex Jeremy knutschte. Nach Temptation lief zwischen Marvin und Raffaela nichts mehr, stattdessen hatte er aber eine Kennenlernphase mit Franzi. Im Promiflash-Interview verrät er, wie der Kontakt zu den Mädels heute aussieht. "Ich kenne ja beide ziemlich gut. Ich habe jetzt mit beiden eigentlich nicht mehr wirklich was zu tun. Ich verstehe mich mit ihnen, man redet ab und zu mal. Franzi ärgere ich oft, aber sonst ist da jetzt gerade nichts", verrät er.

Während Marvin sich also ziemlich gut rauszuhalten scheint, ist die Stimmung unter den Girls weniger harmonisch. Ganz im Gegenteil: Die beiden Reality-TV-Darstellerinnen schafften es nicht, ihre Unstimmigkeiten privat zu regeln, weshalb sie diese nun am kommenden Samstag im Ring bei Fame Fighting 3 klären werden. Worin genau ihr Streitpunkt liegt, ist unklar – jedoch machen sie kein Geheimnis daraus, dass der Ursprung wohl in ihren Männergeschichten liegt.

Marvin hat die Möglichkeit, den Kampf zwischen Raffa und Franzi live mitzuerleben. Auch er wird am 18. Oktober in der Arena in Essen sein – und sogar selbst in den Ring steigen. Für ihn geht es bei seinem Kampf gegen den britischen Realitystar Callum Izzard aber lediglich um die Ehre: Schon im vergangenen Jahr boxten die Männer gegeneinander – ein eindeutiger Sieger blieb aber aus. In diesem Jahr erhofft sich der Reality-TV-Darsteller ein klares Ergebnis – vor allem, nachdem Marvin extra in die Gewichtsklasse von Callum aufgestiegen ist, damit ein fairer Kampf stattfinden kann.

RTL Marvin Manson, "Temptation Island"-Verführer

Imago Franziska Apollonia und Raffaela Caramela bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 3

Imago Callum Izzard, Veranstalter Eugen Lopez und Marvin Manson bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting