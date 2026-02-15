Liebes-Tattoo: TI-Raffaela und Jeremy sind wieder ein Paar

Raffaela und Jeremy, bekannt aus der vergangenen Staffel Temptation Island, sind wieder ein Paar. Diese süße Neuigkeit verraten die beiden TV-Bekanntheiten mit einem süßen Video auf Instagram. "Wir sind weder Romantiker noch haben wir Bock auf ein dummes, aufgesetztes Announcement. Aber für alle, die sich für uns freuen, und für die, die es nicht tun: 'Hehe, wir sind wieder zusammen'", schreibt Raffaela zu einem Video, in dem sie ihren Followern einen Einblick geben, mit welcher Aktion sie ihr Comeback gefeiert haben.

In dem Clip liegen die beiden miteinander im Bett. Raffaela sagt Jeremy, dass sie ihn liebe und wieder mit ihm zusammen sein wolle. Er verrät, dass es ihm genauso geht. Daraufhin folgen Aufnahmen von den beiden feiernd in einem Auto – und schließlich bei einem Tätowierer. Stolz zeigen sie das Ergebnis ihrer Pärchen-Tattoos: Auf Raffaelas Handgelenk steht nun "even in other skins" und auf Jeremys "even in other lives". Übersetzt heißt das so viel wie: "Auch in anderen Körpern" und "auch in anderen Leben". Ein großes Versprechen – das die beiden nun unter der Haut tragen.

Obwohl die beiden im vergangenen Jahr ziemlich entspannt zu "Temptation Island" gingen, schlug Raffaela letztendlich zu sehr über die Stränge. Jeremy beendete die Beziehung – Raffaela beteuerte aber immer wieder, dass sie ihn liebe und um ihn kämpfen wolle. Obwohl die beiden offiziell getrennt waren, zeigten sie sich immer wieder gemeinsam, weshalb ihren Fans bereits bewusst war, dass das letzte Wort zwischen ihnen noch nicht gesprochen war. Obwohl das Liebes-Comeback für viele also keine große Überraschung sein mag, freut sich ihre Community mit den beiden Schwaben.

Raffaela Caramela und ihr Partner Jeremy, Februar 2026

Partnertattoo von Raffaela Caramela und ihrem Jeremy

Raffaela Caramela bei der Pressekonferenz für Fame Fighting 3 in Essen

