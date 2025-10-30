Auf diese Show hätten Temptation-Raffaela und Jeremy Lust

Raffaela Caramela und ihr Ex-Freund Jeremy haben vor Kurzem im Interview mit Promiflash verraten, auf welche TV-Formate sie nach ihrer Teilnahme an Temptation Island Lust hätten. Die beiden Realitystars machten dabei klar, was für sie infrage kommt – und was nicht. "Vielleicht. Ich meine, sag niemals nie", sagte Raffaela und schob nach: "Auf jeden Fall nicht mehr so ein Datingquatsch mit Verführern." Jeremy ergänzte: "Irgendwas mit bisschen mehr Challenge, irgendwas mit Spielen oder sowas. Aber jetzt nichts, wo man emotional so angreifbar ist."

Besonders Formate wie #CoupleChallenge könnten für die beiden interessant sein. Angesprochen auf die Möglichkeit, an dieser Show teilzunehmen, erklärte Raffaela: "Ja, würden wir." Jeremy stimmte zu und betonte, dass ein Wettbewerbscharakter durchaus attraktiv für sie sei. Ob und wann eine Rückkehr auf die TV-Bildschirme erfolgen könnte, ließen die beiden jedoch offen.

Raffaela und Jeremy pflegen trotz Trennung offenbar eine gute Beziehung. Nach ihrer Zeit in der Show und ihrer anschließenden Trennung bewiesen sie immer wieder, dass ein respektvolles Miteinander auch nach einer Liebesbeziehung möglich ist. Raffaela hatte in Interviews betont, dass beide ihre Differenzen hinter sich gelassen hätten. Jeremy scheint diese harmonische Basis ebenfalls zu schätzen, was sich auch in ihrer Bereitschaft zeigt, gemeinsam an neuen, nicht-datingbezogenen Formaten teilzunehmen.

RTL Raffaela und Jeremy, Kandidaten bei "Temptation Island"

IMAGO / BOBO Raffaela Caramela, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / raffaela.caramela Raffaela Caramela und Jeremy, August 2025