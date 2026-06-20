So lernten sich Temptation-Raffaela und Jeremy 2012 kennen

Raffaela Caramela und ihr Partner Jeremy sind seit 14 Jahren füreinander da. Die Reality-TV-Bekanntheit schwärmte jetzt öffentlich davon, wie alles begann. In ihrer Instagram-Story verriet sie, wie die beiden sich kennenlernten: 2012, in den Sommerferien, als beide noch Teenager waren. "Meine Freundin kannte seinen Kumpel, so haben wir uns das erste Mal getroffen", schrieb Raffaela. Mit einem Augenzwinkern ergänzte sie: "Fun fact: Er war der schlechte Einfluss. Hab meine erste Zigarette mit ihm geraucht, weil er meinte, 'das hilft, wenn man traurig ist.'"

Aus dem ersten Treffen wurde schnell eine enge Freundschaft. "Voll das Klischee, aber es war ab dem Tag so, als würden wir uns ewig kennen, waren direkt so close und haben uns immer alles erzählt. Er war mein bester Freund", erinnerte sie sich. Diese Basis als Freunde war es wohl auch, die das Paar nach einer schwierigen Phase wieder zusammenfinden ließ. Denn ganz reibungslos verlief der gemeinsame Weg nicht: Bei ihrer gemeinsamen Teilnahme an Temptation Island kam es zur Trennung, nachdem Raffaela ihn betrogen hatte. Mittlerweile sind die beiden jedoch wieder ein Paar.

Zudem machte Raffaela ihrem Freund eine ausführliche Liebeserklärung. "Jeremy ist wirklich verdammt gut zu mir, und dafür bin ich sehr dankbar, aber das sollte der Standard sein", schrieb sie und betonte, er sehe sie nicht als Besitz, sondern als seine beste Freundin und sein Teammate. "Wir lieben uns für unsere Essenz, die kleinen Funken in uns ziehen sich gegenseitig an, seitdem wir uns das erste Mal gesehen haben", so Raffaela weiter. Auf die Frage eines Followers, warum er sich eben so verhält, antwortete sie, er sei eben "kein Loser".

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Instagram / raffaela.caramela Raffaela Caramela und ihr Partner Jeremy, Februar 2026

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RTL Raffaela und Jeremy, Kandidaten bei "Temptation Island"

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Instagram / raffaela.caramela Raffaela Caramela und Jeremy, August 2025