So geht "Temptation Island"-Raffa mit Hassnachrichten um

Raffaela Caramela spricht im Interview mit Promiflash über die Schattenseiten ihres Daseins als Reality-TV-Star. Bekannt wurde sie als Kandidatin der diesjährigen Staffel Temptation Island, wo sie für Kontroversen sorgte. Mit ihrem uneinsichtigen Verhalten eckte die 26-Jährige oft an und ging ihrem damaligen Partner Jeremy schließlich sogar fremd, womit sie den Ärger der Zuschauer auf sich zog. Hat sie einige Monate nach der Ausstrahlung immer noch mit Hass im Netz zu kämpfen? "Es hat sich etwas gelegt mit den Nachrichten", erzählt Raffa, fügt jedoch hinzu: "Aber trotzdem sind da Leute, die mögen einen nicht. Und man kann da auch so viele gute Taten vollbringen, wie man möchte."

Raffaela gibt sich im Gespräch mit Promiflash abgeklärt: Es gebe nun mal Menschen, die ihr ihr Verhalten in der Show nie verzeihen werden, damit müsse man sich abfinden. Daher besinnt sie sich nun auf das Wichtigste in ihrem Leben. "Ich weiß, es gibt Leute, die mich mögen, Leute, die mich nicht mögen. Und die Leute, auf die es ankommt, stehen direkt neben mir", ist sie sich sicher – und verweist damit auf Jeremy, der an ihrer Seite ist. Raffa betont: "Deswegen ist mir das egal, was Leute im Internet sagen."

Nach rund fünf Jahren Beziehung wagten Raffaela und Jeremy den großen Treuetest bei "Temptation Island" – und gingen mit wehenden Fahnen unter. Raffaela bandelte mit dem Verführer Marvin Manson an. Nachdem die beiden miteinander geknutscht hatten, zog Jeremy für sich den Schlussstrich. Im Interview mit Promiflash erklärte er damals: "Das war eine ganz klare Grenzüberschreitung und lässt sich in keiner Hinsicht rechtfertigen." Nach einer kurzen Beziehungspause sind die beiden nun aber wieder ein Herz und eine Seele.

IMAGO / STAR-MEDIA Raffaela Caramela bei der Pressekonferenz für Fame Fighting 3 in Essen

IMAGO / BOBO Raffaela Caramela, Reality-TV-Darstellerin

RTL Raffaela und Jeremy, Kandidatin bei "Temptation Island"

