Wegen kurzer Kleidung: Edda Pilz wurde fast Flug verwehrt

Für Edda Pilz (25) hat eine Reise von Berlin nach Österreich eine unerwartete Wendung genommen. Bei sommerlichen Temperaturen von rund 30 Grad erschien die Influencerin am Flughafen in einem sportlichen Outfit – kurzen Shorts und einem Sport-BH. Doch eine Mitarbeiterin am Check-in verweigerte ihr das Einsteigen und forderte sie auf, eine Jacke anzuziehen und zuzuknöpfen. Edda schilderte die Situation ausführlich in ihrer Instagram-Story, inklusive eines Selfies, auf dem sie sich ungläubig die Hand vor den Mund hält.

In ihrem Bericht zitiert sie die Mitarbeiterin, die ihr sagte: "Sie haben nichts an." Laut Edda soll die Frau außerdem behauptet haben, dass ihretwegen der Flug Verspätung bekommen würde und sie alle aufhalte. In ihrer Story schrieb sie dazu: "Ich habe ein normales Sport-Set an – was zur Hölle? Es sind draußen 30 Grad und sie sagt mir, das wäre keine Bekleidung – beziehungsweise ich wäre nackt."

Edda nimmt bekanntlich kein Blatt vor den Mund. Auch bei intimen Themen spricht sie ganz offen mit ihrer Community. Vor rund zwei Wochen wandte sie sich auf TikTok mit einer sehr persönlichen Botschaft an ihre Fans. Unter Tränen berichtete sie von heftigen Beschwerden rund um ihre Periode. Die habe sie nach eigenen Angaben aktuell "jede Woche" und sie belaste sie körperlich und emotional.

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Influencerin

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Realitystar