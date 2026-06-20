37 Jahre Ehe: Jon Bon Jovi verrät sein Liebesgeheimnis

37 Jahre verheiratet, 46 Jahre zusammen – Jon Bon Jovi (64) und seine Frau Dorothea Hurley sind eines der beständigsten Paare im Showbusiness. Anlässlich ihres Hochzeitstages, den die beiden im April feierten, blickte der Rockstar im Magazin People auf ihre gemeinsame Zeit zurück. "Es sind jetzt 37 Jahre, und zusammen 46. Das ist eine lange Zeit!", schwärmte Jon. Und sein Fazit nach all den gemeinsamen Jahrzehnten: "Ich hab's beim ersten Mal richtig gemacht." Das Paar hat vier gemeinsame Kinder – Stephanie, Jesse (31), Jake (24) und Romeo.

Im Interview erinnerte sich Jon daran, wie sehr Dorothea ihn besonders in den vergangenen Jahren unterstützt hat. Als der Sänger 2022 nach einem Konzert mit massiven Problemen an seinen Stimmbändern zu kämpfen hatte, war es seine Frau, die ihm schonungslos ehrliches Feedback gab – und ihn damit letztlich zu einer Operation an den Stimmbändern bewegte. In diesem Frühjahr hörte sie ihn erstmals wieder bei einer Probe richtig singen und zog ein begeistertes Fazit: "Es ist so verdammt gut, dass die Leute denken werden, du hast es aufgenommen." Dass ein solches Kompliment von Dorothea etwas Besonderes ist, machte Jon ebenfalls deutlich: Nettigkeiten würden in ihrem Haus nicht einfach so verteilt.

Bereits 2006 gründeten Jon und Dorothea gemeinsam die Jon Bon Jovi Soul Foundation, die mit den JBJ Soul Kitchens inzwischen mehrere Charity-Restaurants betreibt. Für dieses Engagement wurden sie gerade mit dem James Beard Foundation Impact Award ausgezeichnet. Über die Soul Kitchen werden heute nicht nur Mahlzeiten ausgegeben, sondern auch Wohnraum vermittelt und Menschen durch die Löschung von Einträgen im Strafregister geholfen. Privat sind Jon und Dorothea längst nicht mehr nur Eltern, sondern auch zweifache Großeltern. Als "Papa Jon" genießt der Musiker die neuen Rollen in seiner Großfamilie und versucht, seine Liebsten trotz voller Terminkalender so oft wie möglich an einen Tisch zu bringen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dorothea Hurley und Jon Bon Jovi, November 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Jon Bon Jovi, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jake Bongiovi, Millie Bobby Brown, Dorothea Hurley und Jon Bon Jovi