Rührend: Millie Bobby Brown zeigt Baby & Opa Jon Bon Jovi

Millie Bobby Brown (21) genießt das erste Weihnachten als Mama. Erst vor wenigen Monaten adoptierte die Schauspielerin zusammen mit ihrem Mann Jake Bongiovi (23) ein kleines Mädchen. Und in der Mutterrolle scheint sie richtig aufzugehen. Bei Instagram verzückt sie ihre Fans jetzt mit einem süßen Foto vom Weihnachtsmarkt. Ihre kleine Tochter trägt Millie gut verpackt an der Brust. Ebenfalls mit dabei ist der stolze Opa Jon Bon Jovi (63). Der Rockstar ist der Schwiegervater der Stranger Things-Darstellerin und schmunzelt ebenfalls mit in die Kamera. Neben der weihnachtlichen Aufnahme teilt Millie noch weitere Familienmomente, in denen sowohl sie als auch Jake mit dem Nachwuchs kuscheln.

Mit dem Baby erfüllt Millie sich einen lange gehegten Traum. Schon kurz nach der Hochzeit mit Jake betonte sie, sich eine große Familie zu wünschen. Die Adoption kam dennoch für viele Fans überraschend, denn weder die Britin noch ihr Mann kündigten in irgendeiner Weise an, dass sie Nachwuchs erwarten. Die süßen Neuigkeiten teilte das Ehepaar Mitte August via Instagram: "Wir sind überglücklich, dieses schöne neue Kapitel der Elternschaft in Ruhe und Privatsphäre zu beginnen. Und plötzlich waren wir drei. In Liebe, Millie und Jake Bongiovi." Den Namen der Kleinen verrieten sie aber bisher nicht.

Das wird sich in naher Zukunft wohl auch nicht ändern, denn Millie und Jake haben nicht vor, ihre Tochter der Öffentlichkeit zu präsentieren, solange sie klein ist. So verneinte sie zum Beispiel in einem Interview mit Vogue die Frage, ob sie die Persönlichkeit des Mädchens beschreiben könne. Fürs Erste wolle sie ihr Kind und auch deren Geschichte schützen. "Wenn sie sich eines Tages entscheidet, ihre Persönlichkeit mit der Welt zu teilen, wie ich es getan habe, als ich jung war, werden wir das unterstützen. [...] Als ihre Eltern ist es unsere Aufgabe, sie zu schützen", erklärte die 21-Jährige.

Millie Bobby Brown, Schauspielerin

Jon Bon Jovi und Millie Bobby Brown mit ihrem Baby, Dezember 2025

Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown, 2025