"Stück Plastik im Hals": Jon Bon Jovi zurück auf der Bühne

Jon Bon Jovi (64) wagt heute Abend sein großes Bühnen-Comeback – und das an einem der bekanntesten Konzertorte der Welt. Im New Yorker Madison Square Garden startet der 64-jährige Rockstar sein erstes von insgesamt neun Konzerten im Rahmen einer Residency. Hinter ihm liegt ein langer und beschwerlicher Weg zurück: Nachdem er jahrelang mit massiven Stimmproblemen kämpfte und sich 2022 einer Stimmband-Operation unterziehen musste, steht er jetzt endlich wieder auf der großen Bühne. Gegenüber der Bild-Zeitung beschrieb er seinen Zustand nach dem Eingriff so: "Ich singe jetzt mit einem Stück Plastik im Hals." Bei der Operation wurde ihm zur Stabilisierung eines Stimmbandes ein Implantat eingesetzt.

Nach den neun New Yorker Abenden sind ab dem 28. August fünf weitere Konzerte in Europa geplant – darunter gleich drei Auftritte im legendären Londoner Wembley-Stadion. Die Vorzeichen für das Comeback stimmen positiv: Bei einer Probe in Baltimore spielte Jon Bon Jovi zuletzt eine 22 Songs umfassende Setlist durch, die neben Klassikern wie "It's My Life", "Livin' On A Prayer" und "Keep The Faith" auch anspruchsvolle Balladen wie "Wanted Dead Or Alive" enthielt. Laut Ohrenzeugen soll seine Stimme dabei fast so stark geklungen haben wie einst. Auch das Beatles-Cover "With a Little Help From My Friends" ist als Opener der Show geplant.

Die aktuelle Konzertreihe gilt dabei als großer Belastungstest für Jon und seine Band. Läuft alles nach Plan, soll 2027 eine große Welttournee folgen – und die könnte auch Wien wieder auf den Konzertplan bringen. Österreichische Fans erinnern sich noch gut an die letzten Auftritte des Rockers in Wien und Klagenfurt im Jahr 2019, als er dort mit massivsten Stimmproblemen auf der Bühne stand. Damals hatten weder Stimmband-Massagen noch Akupunktur oder Laserbehandlungen geholfen. "Ich habe alles Mögliche probiert. Ich kann der Beste der Welt sein, wenn ich alle meine Werkzeuge habe. Aber ich hatte sie nicht mehr", blickte er in einem Interview zur Veröffentlichung seines Albums "Forever" auf die schwierige Zeit zurück.

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Getty Images Jon Bon Jovi, 2025

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Getty Images Die Band Bon Jovi, 2024

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Getty Images Jon Bon Jovi am 9. Oktober 2025