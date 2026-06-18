Nach Stimmband-Drama startet Jon Bon Jovi sein Comeback

Vier Jahre nach einer Stimmband-Operation ist Jon Bon Jovi (64) bereit für sein großes Comeback. Gegenüber dem Magazin People verriet er nun, dass er sich "vollständig erholt" habe – und kündigte die Forever-Tour seiner Band an. Am 7. Juli startet die Gruppe mit einem neuntägigen Gastspiel im Madison Square Garden in New York City, bevor weitere ausverkaufte Konzerte in England und Irland folgen. "Ich glaube, das ist eine Wiedergeburt", sagte der 64-Jährige über seine Rückkehr auf die Bühne.

Hinter Jon liegen harte Jahre. Nach der letzten Tour im Jahr 2022 wurde bei ihm ein stark geschädigtes Stimmband festgestellt, das operiert werden musste. Obwohl der Eingriff gelang, stand lange nicht fest, ob der Musiker jemals wieder Konzerte in Stadiongröße geben könnte. Über diese Unsicherheit sagte Jon im Interview: "Es hat länger gedauert, als ich erwartet hatte, aber es musste einfach gut gehen. Wir haben nie den Glauben verloren." Er trainierte seine Stimme mit Coaches, absolvierte unzählige Übungen – und seine Band stand dabei bedingungslos hinter ihm. "Sie sagten: 'Nein, wir sind bei dir.' Jeden Tag, bei jeder Probe waren sie da", schwärmte der Sänger.

Jon wurde 1962 in Sayreville, New Jersey, geboren und gründete Bon Jovi in seiner Heimat. Mit dem Durchbruchsalbum "Slippery When Wet" aus dem Jahr 1986 und dem ersten Nummer-Eins-Hit "You Give Love a Bad Name" wurde die Band weltberühmt. Inzwischen hat der Musiker mehr als 130 Millionen Platten verkauft und ist heute zweifacher Großvater – sein Sohn Jake (24) und dessen Ehefrau, Stranger Things-Schauspielerin Millie Bobby Brown (22), adoptierten vergangenes Jahr eine Tochter, kurz darauf folgte die Geburt einer weiteren Enkeltochter durch seinen ältesten Sohn Jesse (31). "Das hier hat mich gezwungen, nicht nur im Hier und Jetzt zu leben, sondern jeden einzelnen Tag wertzuschätzen", sagte Jon und erklärte: "Heute mit meiner Enkelin aufzuwachen, mit ein paar Fremden Tennis zu spielen, die kleinen Wölkchen am Himmel zu betrachten … Das ist es. Das ist wahre Freude."

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Getty Images Jon Bon Jovi, 2025

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Getty Images Die Band Bon Jovi, 2024

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Getty Images Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown, 2025