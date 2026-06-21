Jon Bon Jovi schwärmt von seinem Kumpel Bruce Springsteen

Er war einst sein großes Idol – heute ist er sein bester Kumpel: Jon Bon Jovi (64) schwärmt in einem neuen Coverstory-Interview mit dem Magazin People von seiner Freundschaft mit Rocklegende Bruce Springsteen (76). Der 64-jährige Sänger, der ebenso wie Bruce aus New Jersey stammt, bezeichnet den 76-Jährigen als "den Grundpfeiler des Rock and Roll in New Jersey" und seinen "Helden". Mit einem Augenzwinkern ordnet Jon sich dabei selbst in der Hierarchie ein. "Ich sehe mich selbst scherzhaft als den Prinzen von New Jersey", sagt er. Für ihn steht fest, dass die Freundschaft mit dem als "The Boss" bekannten Musiker zu den bedeutsamsten Erfahrungen seiner gesamten Karriere zählt.

In dem Interview erklärt Jon, was die Verbindung zu Bruce für ihn so besonders macht. Beide haben sich in den Clubs von Asbury Park, New Jersey, hochgearbeitet und teilen eine tiefe Verbundenheit zu ihrer Heimat. "Wie viele Männer können so reden wie wir, auf engstem Raum, über das Leben, die Liebe und den Verlust", sagte Jon bereits 2024 gegenüber People. "Er ist für mich wirklich wie ein großer Bruder", meint der Rockstar weiter. Dass aus Bewunderung eine echte Freundschaft wurde, bedeutet ihm bis heute viel: "Sie [Bruce und seine E Street Band] waren unsere Beatles. Sie haben das Unmögliche möglich gemacht – 25 Meilen von deinem Haus entfernt lebte jemand, der Platten aufnahm. Wenn man mit 17 so jemanden trifft, ist das wie Jesus und seine Jünger zu sehen", erinnert er sich an seine Jugend.

Während Jon über seine Freundschaft mit Bruce spricht, steht für ihn gleichzeitig ein großer persönlicher Neustart bevor: Am 7. Juli eröffnet er mit seiner Band die "Forever-Tour" – die erste Tournee seit vier Jahren. Hintergrund der langen Pause war eine Stimmbandoperation, nach der viele gerätselt hatten, ob Jon jemals wieder auf der Bühne stehen würde. Die Tour startet mit einer neuntägigen Residency im New Yorker Madison Square Garden, ehe es weiter nach England und Irland geht. "Es geht nicht um Perfektion. Es geht um Exzellenz", sagt Jon über seine Rückkehr und beschreibt dieses neue Kapitel als "eine Wiedergeburt". Und vielleicht steht Bruce ja dann auch schon bald mit ihm auf der Bühne.

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Getty Images Bruce Springsteen und Jon Bon Jovi bei der MusiCares Person of the Year Gala 2024 in Los Angeles

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Getty Images Bei den Grammys: Bruce Springsteen und Jon Bon Jovi bei der MusiCares Person of the Year Gala 2024 in Los Angeles

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Getty Images Jon Bon Jovi, 2025