Acht Kilo mehr: Andrej Mangold schafft mehr Realität im Netz

Andrej Mangold (39) teilt mit seinen Instagram-Followern eine sehr persönliche Körper-Beichte. Der frühere Bachelor und Ex-Basketballprofi hat in einer Fragerunde auf der Plattform offen über seine aktuelle Figur gesprochen – und dabei eine wichtige Botschaft über Social Media mit seiner Community geteilt. Als ein Fan fragte, ob er abgenommen habe, fiel seine Antwort überraschend ehrlich aus: Seit seiner Hochzeit mit Annika Jung (36) Mitte Mai habe er sich bewusst eine Pause gegönnt, weniger trainiert und kaum auf seine Ernährung geachtet. Das Ergebnis? "Knapp acht Kilo mehr und aktuell 98 Kilo auf der Waage", verrät der 39-Jährige ganz unverblümt.

Statt die Gewichtszunahme zu verschweigen oder mit cleveren Angles und Filtern zu kaschieren, nutzt Andrej den Moment für einen Appell an seine Follower. "Oft wird nur die perfekte Version eines Körpers oder eines Lebens gezeigt, während die Realität abseits der Kamera ganz anders aussieht. Viele Menschen wirken nach außen glücklich, erfolgreich oder in Bestform und sind mit sich selbst oder ihrem Leben in Wahrheit alles andere als zufrieden", erklärt er. Gerade Personen mit großer Reichweite sollten seiner Ansicht nach ihre Vorbildfunktion ernst nehmen. Für ihn selbst gehören weniger perfekte Phasen einfach dazu: "Deshalb habe ich überhaupt kein Problem damit, euch auch die Phasen zu zeigen, in denen ich mal keinen perfekten Summer-Body oder kein Sixpack habe." Gleichzeitig verrät er, seit dieser Woche wieder voll in den Fitnessmodus eingestiegen zu sein – auch weil er sich damit direkt besser fühle.

Privat befindet sich Andrej ohnehin in einer aufregenden Lebensphase. Neben der frischen Ehe mit Annika erwartet das Paar auch das erste gemeinsame Kind. Die Verlobung hatte Andrej im Januar 2026 öffentlich gemacht, im März folgte die Nachricht der Schwangerschaft. Kurz darauf plauderten die beiden im Netz aus, dass sie einen Jungen erwarten. Das Jawort gaben sich Andrej und Annika im Mai und konzentrieren sich seither voll und ganz auf die bevorstehende Vergrößerung der Familie.

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Getty Images Andrej Mangold, Realitystar

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, Januar 2026

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, März 2026