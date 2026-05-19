Andrej Mangold und Annika verraten erste Details zur Trauung

Annika Jung und Andrej Mangold (39) genießen ihr Liebesglück in vollen Zügen. Im Promiflash-Interview haben die Frischvermählten nun erste Details zu ihrer Trauung verraten. "Es ist alles genauso gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben – im kleinsten Kreis der Familie und mit ein paar ganz engen Freunden, die extra aus ganz Deutschland angereist sind, um diesen besonderen Tag mit uns zu verbringen", berichten sie. Der Ex-Bachelor und die Influencerin gaben sich in Gmund am Tegernsee das Jawort, anschließend wurde im Clubhaus Bachmair Weissach weitergefeiert.

"Wir sind immer noch komplett im Hochzeitsrausch", schwärmen sie im Interview und ergänzen: "Wenn wir uns die Fotos und Videos anschauen, erleben wir den Tag jedes Mal wieder neu." Auch die Reaktionen aus dem Umfeld bewegen das Paar: "Dazu bekommt man natürlich unglaublich viele liebe Nachrichten von Freunden, Bekannten und Menschen, die sich mit uns freuen. Das bedeutet uns wirklich viel", sagen sie.

Schon im Vorfeld hatten die beiden immer wieder betont, wie sehr sie sich auf diesen nächsten gemeinsamen Schritt freuen. Nach der romantischen Trauung und der Feier mit ihren Liebsten verbringen Annika und Andrej nun Zeit auf Mallorca, um zur Ruhe zu kommen, bevor der Alltag sie wieder einholt. "Aktuell genießen wir jetzt erstmal ein paar entspannte Tage auf Mallorca mit Andrejs Familie, bevor es für uns beruflich weiter nach Athen zum EuroLeague Final Four geht", geben sie einen kleinen Einblick in ihre Pläne. Im Interview wird deutlich: Für das Paar markiert die Hochzeit den Start in ein neues Kapitel, das sie als kleine Familie angehen – Seite an Seite und sichtbar glücklich über alles, was nun vor ihnen liegt.

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, Januar 2026

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, März 2026

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Instagram / anniju__ Andrej Mangold und Annika Jung im Juni 2025