Alanis Morissette rettete Ehe nur mit jahrelanger Therapie

Alanis Morissette (52) führt seit 16 Jahren eine Ehe mit Rapper Souleye – und hat jetzt offen darüber gesprochen, was die Beziehung zusammengehalten hat. Gegenüber dem britischen Mirror verriet die 52-jährige Sängerin, dass es vor allem jahrelange Therapie war, die ihre Ehe mit dem Rapper, der bürgerlich Mario Treadway (46) heißt, gerettet habe. "Ich bin ein riesiger Fan von Paartherapie. Das war ich schon immer", betonte Alanis, die zuvor einige Jahre mit Schauspieler Ryan Reynolds (49) zusammen war. Das Paar heiratete im Jahr 2010 und hat drei gemeinsame Kinder: die Söhne Ever und Winter sowie Tochter Onyx.

Neben der Paartherapie hat sich Alanis, die einst vom Rolling Stone als "wütende, weiße Frau" bezeichnet wurde, auch intensiv mit ihrer eigenen seelischen Gesundheit auseinandergesetzt. In der Vergangenheit sprach sie offen darüber, wie sie die sexuelle Gewalt, die sie zu Beginn ihrer Karriere in den 90er Jahren erlebt hatte, mit Alkohol und verschreibungspflichtigen Medikamenten zu verdrängen versuchte. Auch ihre Kämpfe mit postnataler Depression nach der Geburt ihrer Kinder verschwieg sie nie. "Ich entschuldige mich ständig", sagte sie und ergänzt: "Ich gehe ziemlich offen damit um, inwiefern ich sie im Stich gelassen habe. Und mein Running Gag – der eigentlich gar kein Witz ist – ist, dass ich Konten für ihre möglichen Studiengebühren eingerichtet habe, falls sie diesen Weg einschlagen sollten, aber ich habe auch ganze Konten für ihre Therapie eingerichtet, denn die werden sie brauchen."

Souleye steht seiner Frau dabei sichtlich zur Seite. Erst kürzlich begleitete der Rapper Alanis bei ihrer Aufnahme in die "Songwriters Hall of Fame" in New York auf den roten Teppich. Alanis feiert gleichzeitig 30 Jahre seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums "Jagged Little Pill". Ihren wohl größten Hit, "Ironic", wollte sie erst gar nicht aufnehmen. "Es war einer der ersten Songs, die wir geschrieben haben – fast so etwas wie ein Demo, um erste Erfahrungen zu sammeln. Aber die Leute mochten die Melodie schließlich wirklich sehr, und ich habe ihr nicht allzu viel Bedeutung beigemessen. Später wurde mir dann klar, dass ich das vielleicht doch hätte tun sollen."

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Getty Images Alanis Morissette bei der Songwriters Hall of Fame Induction and Awards Gala 2026

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Michael Buckner / Getty Mario Treadway und Alanis Morissette bei der 6. ELLE Women

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Getty Images Mario "Souleye" Treadway und Alanis Morissette bei der Songwriters Hall of Fame Induction & Awards Gala 2026