Nach Trennung musste Ryan Reynolds' Ex-Verlobte in Therapie

Ryan Reynolds (48) war nicht immer mit Blake Lively (37) verheiratet. Bevor er 2012 das Herz der Gossip Girl-Darstellerin gewann, hatte der Schauspieler bereits zwei andere prominente Frauen an seiner Seite. Während seine erste Ehe mit Scarlett Johansson (40) zwischen 2008 und 2011 nur kurz andauerte, war Ryan von 2004 bis 2007 mit der kanadischen Sängerin Alanis Morissette (50) verlobt. Die beiden hatten sich 2002 auf Drew Barrymores (49) Geburtstag kennengelernt und fünf Jahre lang eine Beziehung geführt. Doch das Liebes-Aus kam für Alanis mit einem "ziemlichen Knall", wie sie später erzählte.

In einem Interview mit Howard Stern (71) im Jahr 2008 sprach die Musikerin offen über die schwere Zeit nach der Trennung. Dass Ryan nur wenige Wochen nach ihrem Liebesende mit Scarlett zusammenkam, erwähnte Alanis zwar nicht direkt, doch sie stellte klar, dass es keinen Betrug gegeben habe. Auf die Frage, ob ihr Ex der Grund für ihre damalige intensive Therapie gewesen sei, antwortete sie: "Bei der Therapie geht es nicht um den Kerl… Es geht um mich." Laut Alanis sei das Beziehungsende ein langsamer Prozess gewesen, der jedoch am Ende wohl das Beste für beide war. Ein Fan-Account machte nun einen Interviewausschnitt aus dieser Zeit auf TikTok viral, was erneut Diskussionen über die Beziehung entfacht hat.

Alanis verarbeitete die Trennung schließlich in ihrem Album "Flavors of Entanglement" und ließ dabei ihre Emotionen mit in die Musik einfließen. Sie erklärte später, dass ihre Lieder eine Art Abschiedsbrief seien. Ryan hingegen scheint sein Glück gefunden zu haben: Seit über einem Jahrzehnt ist er mit Blake verheiratet, gemeinsam ziehen sie vier Kinder groß. Die Verbindung zu seiner Ex hat ihn dennoch nie verlassen, wie er selbst einmal in einem Interview verriet: "Alanis wird immer Teil meiner Geschichte sein, und sie ist eine großartige Künstlerin."

Getty Images Ryan Reynolds und Alanis Morissette

Getty Images Alanis Morissette, Februar 2015