Alanis Morissette rechnet mit dem Jugendwahn in L.A. ab

Alanis Morissette (52) spricht offen über ein Thema, über das viele Frauen lieber schweigen: die Wechseljahre. In einem Interview mit dem Sunday Times Style Magazine erklärt die Sängerin, dass sie auf eine Hormonersatztherapie setzt, um mit den Beschwerden umzugehen. Außerdem verrät sie, warum sie Los Angeles hinter sich gelassen hat – der immense Druck auf Frauen, möglichst jung auszusehen, wurde ihr schlichtweg zu viel. Stattdessen habe sie eine neue Haltung zum Älterwerden gefunden: mit Humor und Selbstbewusstsein.

Die Wechseljahre beschreibt Alanis als eine Art Befreiung. "Das Fortpflanzungsimperativ hält mich ooey-gooey, aber wenn das wegfällt, bin ich in meiner authentischen Wahrheit", so die Musikerin. Auf die Frage, warum sie überhaupt mit der Hormonersatztherapie begonnen habe, da man sie in den Siebzigern sowieso wieder absetzen müsse, habe sie mit einer Gegenfrage geantwortet: "Wer setzt sie ab?!" Zur Frage nach Schönheitsbehandlungen zeigt sie sich pragmatisch: "Ich bin ganz dafür, dass Frauen tun, was zum Teufel auch immer sie brauchen, um sich gut zu fühlen. Ich urteile überhaupt nicht. Ich persönlich mache die schmerzhaften Gesichtsbehandlungen, weil ich eben Kollagen mag." Das Muttersein stellt sie dabei klar in den Vordergrund. Gegenüber E! News betonte sie: "Archetypisch gesehen ist 'Mama' für mich die Nummer eins und 'Schriftstellerin' die Nummer zwei."

Alanis wurde in den 1990er-Jahren mit ihrem Debütalbum "Jagged Little Pill" weltberühmt. Der Druck, der mit diesem schnellen Ruhm einherging, hinterließ bei ihr aber tiefe Spuren. In der Vergangenheit sprach sie offen über Panikattacken, Depressionen und Suchtprobleme, die sie in jener Zeit durchleben musste. Heute ist sie mit dem Rapper Mario "Souleye" Treadway verheiratet und Mutter von drei Kindern – Ever, Onyx und Winter.

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Getty Images Alanis Morissette bei der Songwriters Hall of Fame Induction and Awards Gala 2026

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Getty Images Mario "Souleye" Treadway und Alanis Morissette bei der Songwriters Hall of Fame Induction & Awards Gala 2026

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Getty Images Alanis Morissette und Ryan Reynolds bei der Weltpremiere von "The In-Laws" beim Tribeca Film Festival 2003 in New York City