"Ironic" ohne Ironie? Alanis Morissette kontert Textkritik

Alanis Morissette (51) hat sich mit ihrem berühmten Hit "Ironic" auseinandergesetzt und zeigt sich dabei völlig gelassen gegenüber der Kritik, die der Song einst auf sich zog. Der Titel war 1995 Teil ihres Albums "Jagged Little Pill" und wurde zu einer der erfolgreichsten Singles der Sängerin. Trotzdem musste sich Alanis damals einiges anhören, da viele der Meinung waren, dass die im Text beschriebenen Situationen – wie "Regen am Hochzeitstag" – nicht wirklich ironisch seien. Die kanadische Grammy-Gewinnerin stört das auch fast 30 Jahre später nicht, wie sie in der neuesten Episode der MGM+ Serie "Words + Music" betont: "Ich liebe Linguistik, ich bin davon regelrecht besessen. Ich erfinde auch gerne neue Wörter, aber bei diesem Song war es mir einfach egal."

Die Entstehungsgeschichte von "Ironic" zeigt, wie spontan der Song ins Leben gerufen wurde. Alanis verriet, dass es der erste Track war, den sie zusammen mit Glen Ballard für das Album schrieb – für sie damals mehr eine Übung im gemeinsamen Songwriting, als dass sie ihn ernsthaft in Betracht zog. Tatsächlich wollte sie "Ironic" zunächst gar nicht auf das Album nehmen. Doch der Song schaffte es in die endgültige Liste und wurde neben "Hand in My Pocket" schnell zum Radiohit. Die Diskussion über die vermeintlich falsche Verwendung von Ironie hat die Musikerin jedoch eher fasziniert als geärgert. "Warum sind Leute so aufgebracht? Ich glaube, viele haben einfach Angst, selbst dumm dazustehen", erklärte sie.

Mit ihrer entspannten Haltung und ihrem charakteristischen Humor hat Alanis die Diskussion längst hinter sich gelassen und sich auf ihre erfolgreiche Karriere konzentriert. "Jagged Little Pill" verkaufte sich weltweit fast 20 Millionen Mal und gilt bis heute als Meilenstein der Musikgeschichte. 1997 brachte "Ironic" ihr eine Grammy-Nominierung ein, auch wenn der Preis letztlich an Eric Claptons (80) "Change the World" ging. Die neue Episode von "Words + Music" beleuchtet nicht nur Alanis' Auseinandersetzung mit ihrer Musik, sondern gewährt auch einen seltenen Blick auf ihre persönliche Verbindung zu ihren Songs.

Getty Images Alanis Morissette, Februar 2015

Getty Images Alanis Morisette, Oktober 2022

Getty Images Alanis Morissette, Dezember 2019