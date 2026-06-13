Alanis Morissette zeigt seltenen Auftritt mit ihrem Ehemann

Ein großer Abend für Alanis Morissette (52): Die Sängerin wurde jetzt in New York in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen. Ihr Ehemann Souleye, mit dem die Kanadierin seit 16 Jahren verheiratet ist, begleitete sie auf den roten Teppich. Alanis strahlte in einem halbtransparenten schwarzen Kleid mit fließenden Gold- und Silberdetails, dazu trug sie einen strukturierten schwarzen Blazer und schwarze spitze Schuhe. Souleye, bürgerlicher Name Mario Treadway (46), setzte auf einen klassischen schwarzen Anzug mit offenem weißem Hemd, einer grünen Halskette und Sneakers – und hatte laut Berichten kaum Augen für jemand anderen als seine Frau.

Gefeiert wurde Alanis bei der Zeremonie für ihre jahrzehntelange Karriere mit Hits wie "You Oughta Know", "Hand in My Pocket" und "Ironic". Doch schon bald steht der nächste große Auftritt an: Am darauffolgenden Tag tritt sie bei der Eröffnungszeremonie zur FIFA-Weltmeisterschaft in Toronto auf. Dort teilt sie sich die Bühne mit bekannten Landsleuten wie Alessia Cara (29), Michael Bublé (50) sowie Jessie Reyez und Nora Fatehi (34). Ihr bislang letztes Album "The Storm Before the Calm" erschien 2022, und bereits 2024 bestätigte sie, an neuer Musik zu arbeiten, wie Hello! berichtet.

Alanis und Mario lernten sich 2009 bei einem Meditations-Retreat kennen und heirateten bereits ein Jahr später. "Als ich Souleye zum ersten Mal traf, war ich ein riesiger Fan – total verknallt", erzählte sie damals dem Magazin Billboard. "Ich hatte keine Vorstellung davon, dass wir überhaupt zusammenkommen könnten." Gemeinsam haben die beiden drei Kinder: Sohn Ever, geboren 2010, Tochter Onyx, geboren 2016, und Sohn Winter, geboren 2019. Dass die Ehe so gut funktioniert, führte Alanis gegenüber CNN auf gemeinsame Werte zurück: "Partnerschaft, Familie, Verbindlichkeit und die Ehe als Ort für Wachstum und Heilung zu sehen." Bevor sie Mario kennenlernte, war die Sängerin mehrere Jahre mit Schauspieler Ryan Reynolds (49) liiert – die beiden waren sogar verlobt, trennten sich jedoch 2007.

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Getty Images Alanis Morissette bei der Songwriters Hall of Fame Induction and Awards Gala 2026

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Getty Images Mario "Souleye" Treadway und Alanis Morissette bei der Songwriters Hall of Fame Induction & Awards Gala 2026

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Instagram / alanis Alanis Morissette Kinder und ihr Ehemann Mario Treadway