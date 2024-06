Alanis Morissettes Sohn (4) unterstützt seine Mama auf Tour!

Alanis Morissette (50) befindet sich aktuell mitten in ihrer "The Triple Moon"-Tour. Neben ihrer Band leistet eine weitere Person der Sängerin in Texas große Unterstützung: ihr Sohnemann Winter! Auf Instagram teilt die "You Oughta Know"-Interpretin einen niedlichen Schnappschuss von hinter den Kulissen, auf dem ihr Vierjähriger ihr beim Schminken hilft. "Ich mag es, mein eigenes Make-up für den größten Teil meiner Tour zu machen. Aber manchmal erscheint ein Meister, um mir zu zeigen, wie es geht", kommentiert die Grammy Award-Gewinnerin den Beitrag.

Winter ist allerdings kein Einzelkind. Im Dezember 2010 erblickte Ever, der erste Sohn von Alanis und ihrem Ehemann Mario Treadway (44), besser bekannt als Rapper Souleye, das Licht der Welt. Sechs Jahre später bekam das Paar Tochter Onyx. Winters Geburt im Jahr 2019 krönte das Familienglück. Im vergangenen Dezember veröffentlichte die Dreifachmama ein Familienfoto auf Instagram, auf dem zu sehen ist, wie groß ihr Nachwuchs mittlerweile schon ist. Die Fans sind von dem Beitrag begeistert. "Was für eine atemberaubende Familie" und "Oh mein Gott, ich liebe dieses Familienfoto so sehr", kommentierten unter anderem zwei User.

Im Laufe der Jahre musste Alanis allerdings einige Schicksalsschläge verkraften: Zwischen den Geburten ihrer ersten Kinder erlitt sie zahlreiche Fehlgeburten. Da sie eine "zynische Optimistin" sei, konnte sie die Versuche, weiteren Nachwuchs zu bekommen, nicht aufgeben, wie sie gegenüber Armchair Expert erklärte. Trotz der Trauer über den Verlust ihrer ungeborenen Babys wollte sie die Hoffnung nicht aufgeben. "Ich habe auf diese kleine Flamme vertraut, die selbst dann weiter leuchtete, wenn es heftig regnete. Sie flackerte immer noch – angetrieben von Hoffnung, Glaube und einer Vorstellung von etwas, das funktionieren kann, was auch immer es ist", erinnerte sie sich zurück.

Anzeige Anzeige

Instagram / alanis Alanis Morisette und ihr Sohn Winter

Anzeige Anzeige

Instagram / alanis Alanis Morisette Kinder und ihr Ehemann Mario Treadway

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wusstet ihr, dass Alanis dreifache Mutter ist? Nee, das überrascht mich jetzt vollkommen! Ja, das wusste ich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de