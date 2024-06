Alanis Morissette performt gemeinsam mit Tochter Onyx (8)

Alanis Morissette (50) tourt aktuell durch Amerika und begeistert die Fans mit ihren Performances. Bei dem Auftritt am vergangenen Sonntag in Nashville standen allerdings nicht nur die Sängerin und ihre Band auf der Bühne: Tochter Onyx, die an diesem Tag ihren achten Geburtstag feierte, leistete ihrer Mutter Gesellschaft und sang mit ihr den legendären Song "Ironic". Auf Instagram hielt Alanis den besonderen Moment fest. Zu dem Bild, auf dem das Duo gemeinsam auf der Bühne steht und singt, schreibt sie die rührenden Worte: "Geburtstags-Engel-Mädchen-Moment. Gemeinsam 'Ironic' singen. Ich liebe dich so sehr, Onyx, du bist meine Traumtochter."

Erst in der vergangenen Woche bekam die "You Oughta Know"-Interpretin bei einem Konzert Besuch von ihrem Nachwuchs. Wie sie auf ihrem Instagram-Profil zeigte, kam ihr Sohnemann Winter hinter den Kulissen zur Hilfe. "Ich mag es, mein eigenes Make-up für den größten Teil meiner Tour zu machen. Aber manchmal erscheint ein Meister, um mir zu zeigen, wie es geht", schrieb das Gesangstalent amüsiert zu einem Bild, auf dem der Vierjährige seine Mama mit einem Pinsel im Gesicht schminkt.

Alanis dreifache Mutter. Im Jahr 2010 erblickte der erste Sohn von ihr und ihrem Partner Mario Treadway (44) – besser bekannt als Rapper Souleye – das Licht der Welt. Tochter Onyx kam im Juni 2016 auf die Welt. Winters Geburt im Jahr 2019 krönte das Familienglück. Dass Alanis und ihr Gatte jemals eine derart große Familie haben würden, war für das Paar lange unvorstellbar. "Zwischen Ever und Onyx hatten wir ein paar Fehlstarts. Ich wollte immer drei Kinder haben und dann kam es zu einigen Herausforderungen und Fehlgeburten, daher dachte ich nie, dass das möglich sein würde", erklärte sie einst im Interview mit Self.

