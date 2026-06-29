Alanis Morissette spricht über Trennung von Ryan Reynolds

Fast zwei Jahrzehnte nach dem Ende ihrer Verlobung spricht Alanis Morissette (52) erstmals wieder öffentlich über ihre Trennung von Ryan Reynolds (49). Gegenüber Sunday Times Style erinnert sich die Sängerin an ein Interview, das sie 2008 mit Talkmasterkönig Howard Stern (72) geführt hatte und das in den vergangenen Jahren auf TikTok viral gegangen war. Darin stellte ihr der TV-Moderator damals bohrende Fragen zu ihrer Beziehung und ihrem Sexualleben – und sprach auch Ryans schnellen Neustart mit Scarlett Johansson (41) an, den dieser nur zwei Monate nach der Trennung begonnen hatte. Alanis gab damals zu, dass es ihr zunächst nicht gut gegangen sei und sie fünfmal pro Woche in Therapie gewesen sei.

Rückblickend bewertet die Musikerin das Interview heute sehr kritisch. "Es fühlte sich an wie die fortlaufende Normalisierung, mich unsichtbar zu machen", sagt sie gegenüber Sunday Times Style. Heute würde sie auf solche übergriffigen Fragen ganz anders reagieren: "Ich hätte eine Million Fragen, die ich zurückstellen könnte und die genauso unangemessen wären. Es wurde einfach normalisiert, Frauen jeden Tag zu verletzen, sie eine Zicke zu nennen, ihr zu sagen, sie sei eine Schlampe." Zur Therapie hielt sie damals schon im Stern-Interview fest: "Therapie handelt nicht von dem Typen... Es geht um mich. Nicht um den Typen."

Alanis und Ryan waren ab 2002 zusammen und drei Jahre lang verlobt, bevor sie 2007 getrennte Wege gingen. Ryan heiratete später zunächst Scarlett Johansson und anschließend Blake Lively (38), mit der er vier Kinder hat. Alanis fand ebenfalls ihr privates Glück: 2010 heiratete sie den Rapper Souleye, mit bürgerlichem Namen Mario Treadway (46). Gemeinsam haben sie zwei Söhne und eine Tochter. Über ihren Mann schwärmt sie in dem Interview: "Es gibt so viele Eigenschaften an ihm, die für mich einfach ein Volltreffer waren." Wo andere bei ihr früher nur Fragezeichen gesehen hätten, habe er sofort verstanden, wer sie ist. "Er hatte null Interesse daran, mir die Flügel zu stutzen."

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Getty Images Ryan Reynolds mit Alanis Morissette bei der After-Party zur Premiere von "Blade: Trinity" in Hollywood, 7. Dezember 2004

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Getty Images Alanis Morissette und Ryan Reynolds bei der Weltpremiere von "The In-Laws" beim Tribeca Film Festival 2003 in New York City

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Getty Images Mario "Souleye" Treadway und Alanis Morissette bei der Songwriters Hall of Fame Induction & Awards Gala 2026