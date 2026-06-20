Angelina Jolie bereitete ihre Kinder auf ihren Tod vor

Angelina Jolie (51) hat in einem Interview mit dem Magazin Variety offen über ihre Gedanken zur eigenen Sterblichkeit und die Auswirkungen auf ihre Erziehung gesprochen. Die Schauspielerin ist derzeit mit ihrem neuen Film "Couture" in der Promotion, in dem sie eine Filmemacherin spielt, die mit einer Brustkrebsdiagnose konfrontiert wird. Das Thema ist für Angelina nicht nur eine Rolle – es ist persönliche Realität. "Ich erziehe meine Kinder so, dass ich sie fast auf meine Abwesenheit vorbereite, und nicht so sehr darauf, eine Großmutter zu sein. Das passiert, wenn man den Tod als Realität betrachtet", sagte sie dem Magazin.

Gegenüber Variety sprach Angelina außerdem darüber, wie sehr der Verlust ihrer Mutter ihr Zeitgefühl geprägt hat: "Ich glaube, weil ich meine Mutter früh verloren habe und meine Großmutter nie kennengelernt habe, hatte ich nie das Gefühl, dass ich ein langes Leben vor mir habe. Ich habe das Alter, in dem meine Mutter die Diagnose bekam, bereits überschritten. Ich leide fast darunter, dass ich nicht im Moment leben kann, weil ich das Gefühl habe, hetzen und eilen zu müssen, weil die Zeit abläuft." In einem weiteren Interview mit Hello Magazine erzählte sie zudem von offenen Gesprächen mit ihren Töchtern rund um das Thema Brustkrebs. Dabei sei es auch um die Frage gegangen, ob ihre Töchter selbst Trägerinnen des BRCA1-Gens sein könnten. "Und wir kamen ins Gespräch über das Gen, und ob sie es vielleicht haben, und wie sich die Medizin verändert oder wie wir das Leben leben", so die Schauspielerin.

Der Hintergrund für Angelinas intensive Auseinandersetzung mit dem Thema ist tragisch: Ihre Mutter Marcheline Bertrand (†56) starb 2007 im Alter von 56 Jahren an den Folgen von Eierstock- und Brustkrebs. Auch ihre Großmutter mütterlicherseits erkrankte an Eierstockkrebs. Angelina trägt eine Mutation des BRCA1-Gens, was ihr Risiko, selbst an Brust- oder Eierstockkrebs zu erkranken, erheblich erhöht. Bereits 2013 machte sie dieses Wissen in einem Beitrag für die New York Times öffentlich und erklärte, dass Ärzte ihr ein 87-prozentiges Risiko für Brustkrebs und ein 50-prozentiges Risiko für Eierstockkrebs attestiert hätten. Daraufhin ließ sie vorsorglich eine doppelte Mastektomie durchführen und 2015 zudem ihre Eierstöcke und Eileiter entfernen. Die Mutter von sechs Kindern betonte, dass alle Menschen Herausforderungen zu meistern hätten: "Wir alle werden in irgendeiner Weise herausgefordert, und wir alle haben die Wahl, wie wir damit umgehen."

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Getty Images Angelina Jolie auf dem Cannes Film Festival 2025

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Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern im Oktober 2021

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Getty Images Marcheline Bertrand und Angelina Jolie im Juli 2001 in West Hollywood