Angelina Jolie ehrt unter Tränen ihre verstorbene Mutter

Angelina Jolie (49) wurde am Mittwochabend während des Santa Barbara International Film Festivals mit dem Maltin Modern Master Award für ihre herausragenden Leistungen in der Filmindustrie ausgezeichnet, wie Daily Mail berichtet. Bei ihrer Dankesrede, in der sie ihrer verstorbenen Mutter Marcheline Bertrand (✝56) Tribut zollte, brach die Schauspielerin, gekleidet in einem eleganten, cremefarbenen Look, in Tränen aus. "Meine Mutter schrieb immer Briefe an meine Figuren – Liebe Gia, Liebe Lisa Rowe, Liebe Lara Croft – und seit 16 Jahren habe ich diese Briefe nicht mehr bekommen", erzählte Angelina emotional. Der Abend, bei dem auch Stars wie Kathy Ireland (61) und Ava DuVernay (52) anwesend waren, wurde damit zu einem besonders bewegenden Moment.

Während ihrer Rede erinnerte sich Angelina daran, wie sehr sie die Unterstützung ihrer Mutter während ihrer Karriere geprägt hat. Marcheline, die selbst Schauspielerin werden wollte, legte ihre Träume beiseite, um sich auf die Erziehung ihrer Kinder zu konzentrieren. Angelina sprach über die enge Verbindung zu ihrer Mutter und gab zu, dass sie ihren Erfolg ursprünglich ihrer Mutter zuliebe angestrebt habe. Besonders emotional war der Moment, als sie darüber nachdachte, was ihre Mutter wohl über ihre neueste Rolle als Opernsängerin Maria Callas (✝53) in dem 2024er-Biopic schreiben würde. Marcheline, die 2007 an Krebs verstarb, bleibt für Angelina eine zentrale Inspirationsquelle.

Abseits ihrer Karriere in der Filmbranche ist Angelina vor allem für ihre enge Verbindung zu ihrer Familie bekannt. Neben ihrer Schauspielerei und ihren Regiearbeiten ist sie Mutter von sechs Kindern, die ihr Lebensmittelpunkt sind. Ihre enge Beziehung zu ihrem Bruder James Haven (51), der ebenfalls von Marcheline großgezogen wurde, ist ein weiterer wichtiger Teil ihres Lebens. Schon in mehreren Interviews erklärte Angelina, dass viele ihrer Entscheidungen davon geprägt gewesen seien, was ihre Mutter glücklich gemacht hätte. Neben ihrem beeindruckenden Engagement für die Filmwelt ist sie auch für ihre philanthropischen Projekte bekannt, mit denen sie das Erbe ihrer Mutter weiterführt.

Getty Images Angelina Jolie, Februar 2025

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern im Oktober 2021

