Annie Knights Verlobter schmerzt der Anblick ihrer Sex-Drehs

In der australischen Streamingserie "Turned On: Dirty Sexy Money" auf Stan hat Henry Brayshaw, Verlobter des Social-Media-Stars Annie Knight, ein offenes Geständnis gemacht, das viele überrascht haben dürfte. In einem Gespräch mit Darius, dem Freund von Mitcastmitglied Mia Bailey, gab er zu, dass Annies Drehs mit anderen Männern ihm emotional sehr zu schaffen machen. "Annie mit anderen Jungs zu filmen, macht mir zu schaffen! Es ist eine harte Pille, die ich schlucken muss... Aber wenn es mir nichts ausmachen würde, würde ich sie nicht lieben! Genau da kommt das Vertrauen ins Spiel", sagte er gegenüber den Produzenten. Damit widerspricht er früheren Aussagen, in denen er angegeben hatte, "voll und ganz hinter" Annies Arbeit zu stehen.

Als ihn ein Freund fragte, ob er sich dabei wirklich wohlfühle, blieb Henry ehrlich: "Es ist nicht leicht! Wenn man alles auf das Wesentliche reduziert, ist es ein Typ, der Sex mit deiner Freundin hat." Gleichzeitig betonte er aber das tiefe Vertrauen, das er in Annie und ihre Entscheidungen habe. "Ich vertraue ihrer Vision. Weil sich alles, was sie anfasst, in Gold verwandelt, macht es das um einiges leichter", sagte Henry. Auch Annie selbst kommt in der Folge zu Wort – sie schildert, wie sie trotz Diskriminierung eine positive Einstellung bewahrt. "Ich bin als Sexarbeiterin diskriminiert worden, ich wurde gefeuert, aus einem Land abgeschoben und man hat mir an einem Dienstagmorgen gesagt, ich dürfe keinen Kaffee in einem Café trinken", sagte sie. Ihr sei es daher besonders wichtig, dass Medien Sexarbeitende korrekt und fair darstellen.

Henry und Annie planen noch in diesem Jahr zu heiraten – die Hochzeit soll rund 170.000 Dollar (146.463 Euro) kosten. Annie, die sich selbst als Australiens "sexuell aktivste Frau" bezeichnet, ist die Hauptfigur der neuen Streamingshow, die einen Blick hinter die Kulissen der lukrativsten OnlyFans-Creatorinnen Australiens wirft. An ihrer Seite ist unter anderem die britische Creatorin Lily Phillips (24) zu sehen. Die Serie begleitet die Frauen durch Rivalitäten, Luxusleben und den ständigen Druck, an der Spitze einer der am schnellsten wachsenden Branchen weltweit zu bleiben.

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Instagram / anniekknight Annie Knight, 2025

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Instagram / annieknight Henry Brayshaw und Annie Knight im März 2025

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Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, 2025

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