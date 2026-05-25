OnlyFans-Star Annie Knight plant ihre Hochzeit im Oktober

OnlyFans-Creatorin Annie Knight ist mitten in den Hochzeitsvorbereitungen: Die Australierin heiratet im Oktober 2026 ihren Verlobten Henry Brayshaw an der Gold Coast in Queensland. Kurz vor der Hochzeit sorgte Annie nun für einen emotionalen Moment, als sie ihre Kollegin Lily Phillips (24) in einem Instagram-Video fragte, ob sie eine ihrer Brautjungfern sein möchte. Phillips reagierte gerührt und konnte ihre Tränen kaum zurückhalten. "Ich werde gleich weinen ... das ist so süß", sagte die Britin, während sie ihre Freundin herzlich umarmte. Annie kommentierte das Video mit den Worten: "Genug Brautjungfern, um eine Armee aufzustellen, aber ich würde es nicht anders wollen."

Insgesamt wird Annie sechs Brautjungfern an ihrer Seite haben – darunter also Lily. Dass es dazu gekommen ist, hat auch damit zu tun, dass einige enge Freundinnen die Einladung zur Brautjungfern-Rolle absagen mussten. Wie Annie im November 2025 gegenüber dem australischen Nachrichtenportal Mamamia erklärte, hatten die Arbeitgeber ihrer Freundinnen Bedenken, sie mit der OnlyFans-Creatorin in Verbindung zu bringen. "Es war keine Entscheidung, die sie leichtfertig getroffen haben. Sie fühlten sich geehrt, ausgewählt worden zu sein, aber letztendlich konnten sie wegen ihrer eigenen Karriere nicht so eng neben mir stehen", so Annie. Die betroffenen Freundinnen werden dennoch Teil der Feier sein – nur eben nicht in offizieller Funktion als Brautjungfern. Zur Hochzeit selbst hat das Paar rund 80 Gäste eingeladen. "Wir sparen nicht an den Kosten. Aber erstaunlicherweise war es preislich nicht so schlimm, wie ich dachte", verriet Annie gegenüber Us Weekly.

Annie und Henry kennen sich bereits seit 2016, als sie gemeinsam in einem Pub in Melbourne arbeiteten. Obwohl sie einige Jahre später versuchten, eine Beziehung zu führen, war es laut Annie "einfach nicht der richtige Zeitpunkt". Im März 2025 änderte sich das schlagartig: Während einer Reise nach Cancún gestand Henry ihr seine Liebe – eine Woche später folgten der Antrag und das Ja-Wort. Gegenüber Us Weekly schwärmte Annie: "Ich kenne ihn schon ewig, und wir passen einfach so perfekt zueinander, auf eine unkonventionelle Art und Weise. Viele sagen: 'Ich verstehe nicht, wie das funktioniert.' Aber wir verstehen es, und das ist das Wichtigste." Auch ein besonderer Gast wird bei der Trauung dabei sein: Annies Hund Billy soll als Ringträger über den Gang laufen.

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Instagram / anniekknight Annie Knight, 2025

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Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, 2025

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Instagram / anniekknight Annie Knight, OnlyFans-Creatorin