Spielsucht ihres Verlobten belastete Annie Knights Beziehung

Annie Knight hat ihre Fans mit einem schmerzhaften Geständnis überrascht: Die Social-Media-Bekanntheit und Erwachsenenstar hat öffentlich über die Glücksspielsucht ihres Verlobten Henry Brayshaw gesprochen – und darüber, wie diese ihre Beziehung fast zerstört hätte. In der neuen Realityshow "Turned On: Dirty S--- Money" auf Stan öffnete sie sich über eine der schwersten Phasen in ihrer Beziehung und gestand, dass Henrys heimliche Rückfälle sie an den Rand des Zusammenbruchs gebracht hatten. "Ich dachte, ich würde alles verlieren", sagte sie in der Sendung.

Besonders erschütternd war für Annie nicht die finanzielle Dimension der Sucht, sondern die Lügen, die damit einhergingen. Insgesamt verspielte Henry rund 30.000 Dollar – allerdings nicht auf einmal, sondern Woche für Woche in wachsenden Beträgen. "Ich erfuhr nicht auf einmal, dass er 30.000 Dollar ausgegeben hatte. Ich erfuhr es Woche für Woche. Es waren erst tausend Dollar, dann zweitausend, dreitausend, viertausend. Es summierte sich einfach immer weiter", erklärte sie. Während dieser Zeit musste sie trotzdem weiter für die Kamera stehen. "Ich verbrachte eine ganze Woche damit zu weinen – von dem Moment, in dem ich aufwachte, bis zu dem Moment, in dem ich ins Bett ging. Dabei musste ich noch eine TV-Show drehen. Es war ehrlich gesagt die härteste Woche meines Lebens." Weil Henry sich schämte, trug Annie die Last lange allein. Im Rückblick würde sie das nicht mehr so handhaben: "Wenn es je wieder passieren sollte, würde ich sofort um Hilfe bitten."

Trotz allem betonte Annie, dass sie zwischen der Sucht und der eigentlichen Persönlichkeit ihres Verlobten unterscheidet. "Wer Henry im Kern ist, ist ein so wunderschöner, liebevoller, freundlicher und vertrauenswürdiger Mensch. Sucht verändert Menschen. Sie verwandelt sie in jemanden, der sie nicht sind", sagte sie. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass Verständnis für eine Sucht nicht bedeutet, sich alles gefallen zu lassen. Ein Satz habe sie dabei besonders geprägt: "Jemand sagte zu mir etwas, das ich nie vergessen werde: 'Du kannst jemanden nicht zu Tode lieben.' Das hat mich so hart getroffen, weil ich Henry mit allem, was ich hatte, geliebt habe – aber mir wurde klar, dass meine Liebe ihn nicht retten würde."

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Instagram / annieknight Henry Brayshaw und Annie Knight im Mai 2025

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Instagram / anniekknight OnlyFans-Bekanntheit Annie Knight, Februar 2025

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Instagram / annieknight Henry Brayshaw und Annie Knight im März 2025