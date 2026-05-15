Sex-Rekord setzt OnlyFans-Star Annie Knight unter Druck

Der Titel als "sexuell aktivste Frau Australiens" hat Annie Knight unter enormen Druck gesetzt – das gibt die OnlyFans-Creatorin jetzt offen zu. "Als ich einmal als 'Australiens sexuell aktivste Frau' abgestempelt wurde, hatte ich das Gefühl, diesen Titel aufrechterhalten zu müssen", erklärte sie laut dem Magazin Us Weekly. Daraus entstanden immer neue Sex-Challenges, die Annie immer größere Aufmerksamkeit und viel Geld einbrachten. Ihren bisherigen Höhepunkt fand diese Spirale im Mai 2025, als sie innerhalb von sechs Stunden mit 583 Männern schlief – wenige Tage danach landete sie im Krankenhaus. Ihr Körper habe "einfach schlappgemacht", sie sei "erschöpft" und "ausgebrannt" gewesen.

Trotz des gesundheitlichen Rückschlags blickt Annie auf diese Phase ihres Lebens mit nüchternem Blick zurück. "Ich habe Millionen damit verdient, kontrovers zu sein. Hätte ich das alles nicht gemacht, hätte ich wohl etwa fünf Millionen Dollar weniger verdient", sagte sie. Für 2025 gab die Australierin an, rund 2,8 Millionen Dollar eingenommen zu haben, in ihrem besten Monat sogar 600.000 Dollar. Dennoch betont sie, dass Kontroverse ihre Grenzen habe: "Wenn man zu kontrovers wird, schränkt man sich selbst ein und verbaut sich künftige Chancen." Heute wolle sie einfach sie selbst sein – und wie andere das wahrnehmen, sei deren Sache.

Annie ist vor allem im englischsprachigen Raum für ihre provokanten Aktionen bekannt. Sie hat auch eine eigene Dating-App ins Leben gerufen, über die zahlende Abonnenten exklusive Einzeltreffen mit ihr buchen können. Auf die Frage nach Nachhaltigkeit im Onlinegeschäft hat sie inzwischen eine klare Antwort: Das weibliche Publikum sei entscheidend. "Wenn Frauen dich nicht mögen, schränkt dich das definitiv ein. Wenn ich TV-Moderatorin werden oder mit Modemarken zusammenarbeiten wollte, werden sie nicht mit mir arbeiten wollen, wenn Frauen sich nicht für das interessieren, was ich zu sagen habe", so Annie gegenüber Us Weekly.

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Instagram / anniekknight Annie Knight, 2025

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Instagram / anniekknight OnlyFans-Bekanntheit Annie Knight, April 2025

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Instagram / anniekknight OnlyFans-Bekanntheit Annie Knight, Februar 2025

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Könnt ihr nachvollziehen, dass Annie der Titel "sexuell aktivste Frau Australiens" unter Druck gesetzt hat? Ja – so ein Stempel schraubt die Erwartungen enorm hoch. Nein – am Ende entscheidet sie selbst, welchen Standards sie folgt. Ergebnis anzeigen