Vater von AFL-Star macht Annie Knight öffentlich Avancen

Ein ziemlich peinlicher Moment hat sich diese Woche im Netz für Scott McCreery abgespielt: Der Vater von AFL-Spieler Beau McCreery kommentierte öffentlich unter einem Instagram-Post der Influencerin Annie Knight – und machte ihr dabei unverhohlen Avancen. Scott schrieb, er sei in Adelaide und würde sie gerne besuchen, und fragte sie, wie er sie treffen könne. Allem Anschein nach verwechselte er die Kommentarfunktion mit einer privaten Nachricht. Gegenüber dem Herald Sun erklärte er später, er habe den Kommentar "aus einem Impuls heraus" geschrieben.

Was Scott dabei offenbar nicht wusste: Annie ist längst vergeben. Der 29-jährige Socialmediastar ist mit Henry Brayshaw verlobt, dem Sohn des AFL-Kommentators James Brayshaw. Henry machte ihr im März 2025 einen Antrag – nur eine Woche nachdem die beiden ihre Beziehung wiederaufgenommen hatten. Den Heiratsantrag stellte er ihr bei einem romantischen Dinner in Beverly Hills. Bei dem Ring sparte er nicht: Er schenkte ihr einen Drei-Karat-Diamanten in ovalem Schliff, der laut dem Schmuckexperten Tony French von Austen & Blake zwischen 140.000 und 175.561 Euro wert ist.

Das Paar blickt bereits in die Zukunft: Annie verriet, dass nach der Hochzeit auch Kinder geplant sind. Im Podcast "One Night with Steiny" sprach sie offen über ihre Vorstellungen als Mutter. "Ich möchte meine Kinder so erziehen, wie ich aufgewachsen bin – ohne Menschen zu verurteilen", sagte sie. Privat gibt es für das Paar auch eine schwierigere Seite: Annie ließ im vergangenen Oktober im Podcast "Saucy Secrets with Jana Hocking" durchblicken, dass Henry kaum eine Beziehung zu seinem Vater James hat. "Henry und James haben nicht wirklich viel miteinander zu tun", sagte sie. Der Rest der Familie stehe aber hinter den beiden, was ihr und Henry das Wichtigste sei.

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Instagram / anniekknight Annie Knight, OnlyFans-Creatorin

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Instagram / annieknight Henry Brayshaw und Annie Knight im März 2025

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Instagram / annieknight Henry Brayshaw und Annie Knight im Mai 2025