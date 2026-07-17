Trotz Verlobung hält Annie Knight an Sex-Challenges fest

Annie Knight trägt den inoffiziellen Titel "Australiens sexuell aktivste Frau" – und obwohl die australische OnlyFans-Créateurin seit März 2025 mit Henry Brayshaw verlobt ist, fühlt sie sich diesem Image weiterhin verpflichtet. "Sobald ich als 'Australiens sexuell aktivste Frau' bezeichnet wurde, fühlte ich fast so etwas wie eine Verantwortung, diesen Titel aufrechtzuerhalten", erklärte sie. Für die 28-Jährige bedeutete das: Sex-Challenges entwickeln und mit möglichst vielen Männern schlafen. Finanziell hat sich das für sie bezahlt gemacht. "Ich habe Millionen damit verdient, kontrovers zu sein, und hätte ich nicht all die kontroversen Dinge getan, die ich getan habe, hätte ich nicht einmal ein Viertel des Geldes verdient, das ich in den letzten drei Jahren gemacht habe", so Annie.

Ihren bislang spektakulärsten Rekordversuch absolvierte sie im Mai 2025, als sie innerhalb von sechs Stunden mit 583 Männern schlief – und danach im Krankenhaus landete. Gegenüber Us Weekly beschrieb sie sich nach der Aktion als "ausgebrannt" und "erschöpft". Inzwischen pausiert sie solche Massenevents und bietet stattdessen Einzeldates ohne Körperkontakt an. Dabei kassiert sie bis zu 6.000 Euro pro Treffen und gibt den Männern nach eigenen Angaben Ratschläge zu Themen wie Intimität und Selbstbewusstsein. "Es klingt seltsam zu sagen, dass es so etwas wie eine gute Tat ist, aber es fühlt sich wirklich wie eine positive Sache an, jemandem auf diese Weise zu helfen", sagte sie. Kritiker bezeichnen das Angebot angesichts ihrer Verlobung als "Betrug".

Den Titel "Australiens sexuell aktivste Frau" hat Annie nicht selbst gewählt – er wurde ihr von zwei Radiomoderatoren verliehen, wie OK! berichtet. Ihr Verlobter Henry steht trotz der ungewöhnlichen Karriere seiner Partnerin fest hinter ihr. Die beiden kennen sich seit einem Jahrzehnt und gingen erst eine Woche vor der Verlobung offiziell miteinander. Als ein Fan die Beziehung öffentlich kritisierte, verteidigte Henry sie in deutlichen Worten: "Sie ist ein wunderbarer Mensch und mein ältester, bester Freund. Unerschütterlich loyal und würde alles für mich tun. So jemanden zu finden ist schwer!" Das Paar plant seine Hochzeit für Oktober 2026.

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Instagram / anniekknight OnlyFans-Bekanntheit Annie Knight, April 2025

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Instagram / annieknight Henry Brayshaw und Annie Knight im März 2025

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Instagram / anniekknight Annie Knight, 2025