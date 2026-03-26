Angriff auf Annie Knight: Eindringling bedroht ihr Zuhause

Es sind Szenen wie aus einem Horrorfilm, die OnlyFans-Star Annie Knight beschreibt: Vor einigen Monaten wird die 29-Jährige mitten in der Nacht von einer Alarmmeldung ihrer Sicherheits-App geweckt. Als sie auf ihrem Handy die Überwachungskamera öffnet, sieht sie einen unbekannten Mann auf ihrem Grundstück herumschleichen. Annie konnte zusehen, wie der Eindringling an dem Auto ihrer Mutter vorbei direkt auf ihr Haus zuschlich. Hinter dem Gebäude entdeckte ihre Familie später einen Hammer, den der fremde Mann offenbar fallen gelassen hatte. Jetzt spricht die Influencerin über den Vorfall und ihre Angst – und schildert gegenüber dem Magazin Us Weekly, wie der Schock ihre Tage und Nächte bestimmte.

"Das Beängstigende daran ist, dass wir glauben, es war ein gezielter Angriff auf mich, speziell, weil ich in der Öffentlichkeit stehe", sagte Annie dem Magazin. Der Creatorin zufolge deutete der Weg des Mannes – direkt am Auto ihrer Mutter vorbei und quer über das Nachbargrundstück – darauf hin, dass er es auf ihr Zuhause abgesehen hatte. "Ich habe danach etwa eine Woche kaum geschlafen; wir waren wirklich aufgewühlt", so Annie weiter: "Ich ging nach draußen, selbst nur in den Garten oder an den Pool, und jedes kleinste Geräusch ließ mich zusammenzucken. Auch im Haus hörte ich ein leises Geräusch und zuckte zusammen. Ich war so lange so angespannt." Aus Sorge um ihre Sicherheit hat die Influencerin ihr Sicherheitssystem inzwischen weiter aufgerüstet und zusätzliche Schutzmaßnahmen getroffen.

Auch wenn die Social-Media-Bekanntheit mit Risiken verbunden sein kann, hat Annie ihre Privatsphäre stets betont geschützt. "Dass mir das passiert ist, obwohl ich meine Privatsphäre so sehr schütze und online so wenig über meinen Standort teile, ist wirklich beängstigend", sagte sie dem Magazin. Gleichzeitig warnt die Influencerin vor allzu freizügigen Einblicken in die eigenen vier Wände: "Ich sehe so viele Creator, die wortwörtlich ihr ganzes Haus im Hintergrund von Videos oder Fotos zeigen, und das macht mir so Angst." Über den Unbekannten sagte sie: "Wir vermuten offensichtlich, dass es jemand war, der aus welchem Grund auch immer gezielt das Haus ausgesucht hat, weil er wusste, dass wir hier leben." Und weiter: "Mit dem Internet heutzutage ist es ehrlich gesagt beängstigend, wie leicht Menschen dich finden können, deshalb poste ich mein Haus nirgendwo", erklärte Annie. Neben ihrem öffentlichen Leben findet sie Halt im Privaten – ihre Familie stand ihr nach dem Vorfall eng zur Seite, und auch ihr Verlobter Henry stärkt ihr den Rücken.

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Instagram / anniekknight Annie Knight, Internet-Bekanntheit

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Instagram / anniekknight Annie Knight, März 2025

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Instagram / anniekknight Annie Knight, OnlyFans-Creatorin

Was sagt Annies Erlebnis für euch über die Schattenseiten von Online-Bekanntheit aus? Das zeigt wieder deutlich: Berühmtheit bringt echte Gefahren mit sich. Risiken sind real, aber mit ein paar Sicherheitsvorkehrungen sicher handhabbar. Ergebnis anzeigen