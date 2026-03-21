So anders: Annie Knights krasses Glow-up verblüfft das Netz

Annie Knight hat ihre Follower auf Instagram mit einem erstaunlichen Vorher-Nachher-Vergleich überrascht. Die 29-Jährige, die als eine der bekanntesten australischen Erotikdarstellerinnen gilt, postete vergangenen Freitag ein aktuelles Bikini-Foto neben einem Kindheitsbild aus ihrer Jugend. Während Annie auf dem ersten Bild sofort zu erkennen war, zeigte das zweite Bild die Influencerin im Alter von zehn Jahren – und sie sah wie eine völlig andere Person aus. Mit einem frechen Grinsen und einem engelsgleichen Gesicht samt niedlichen rosigen Wangen wirkte die junge Annie kaum wiederzuerkennen, ganz anders als ihre heutige, durch chirurgische Eingriffe geformte Erscheinung. Lediglich ihre charakteristischen goldblonden Haare sind über all die Jahre geblieben. "Wisch nach rechts, um die beeindruckendste Verwandlung aller Zeiten zu sehen: mit 10 Jahren vs. mit 29 Jahren", schrieb Annie unter dem Post und fügte ein lachendes Emoji hinzu.

Der Beitrag löste zahlreiche Reaktionen unter den Followern aus. Die britische Pornodarstellerin Lily Phillips (24) kommentierte mit einem Herzaugen-Emoji, während ein Fan schrieb: "Es ist wirklich unfair – während die Zeit alle anderen demütigt, scheint sie dich zu bewundern." Ein weiterer Nutzer merkte an: "Ich sehe viel von dir in dem jungen Mädchen: Lächeln, Augen, Ausdruck, aber vor allem die Wangenknochen!" Bereits im November hatte Annie auf Instagram eine ausführliche Liste der plastischen Operationen veröffentlicht, die sie seit 2019 durchführen ließ, und teilte mehrere Vorher-Nachher-Fotos, die ihre komplette körperliche Transformation der letzten Jahre zeigten.

Die umfangreiche Liste ihrer Schönheitseingriffe begann 2019 mit Lippenaufspritzungen, gefolgt von Botox-Behandlungen ab 2020, Kinnkorrekturen und einer Brustvergrößerung von AA auf Körbchengröße D im Juni 2022. Ein Jahr später ließ Annie sich ihre Zähne mit Invisalign begradigen, bevor sie im August 2024 eine Nasenkorrektur durchführen ließ, um einen Höcker zu entfernen und ihre Nase insgesamt zu verkleinern. Insgesamt hat die Influencerin nach eigenen Angaben rund 62.000 US-Dollar (umgerechnet 53.913 Euro) für ihre Transformation ausgegeben. Annie, die im März vergangenen Jahres ihre Verlobung mit Henry Brayshaw bekannt gab, ist auch für ihr unkonventionelles Liebesleben bekannt und arbeitet weiterhin aktiv in der Erotikbranche.

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Instagram / anniekknight Annie Knight, Internet-Bekanntheit

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Instagram / anniekknight Annie Knight , April 2025

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Instagram / anniekknight Annie Knight, März 2025

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