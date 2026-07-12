Annie Knight kassiert ab: Kollegin erhebt harte Vorwürfe

Annie Knight sorgt mit einem neuen Angebot für Aufsehen: Die Contentcreatorin bietet ihren Fans exklusive Einzeldates an – zu Preisen, die von etwa 1.049 Euro bis knapp 6.122 Euro für eine einstündige Sitzung reichen. Jetzt meldet sich Kollegin Dan Dangler zu Wort und übt scharfe Kritik an dem ungewöhnlichen Service. Gegenüber Complex ließ sie kein gutes Haar an dem Konzept: "Du wirst 6.122 Euro zahlen, um diese Frau auszuführen, und dann gibt sie dir Tipps, wie du Frauen beeindruckst oder so. Kannst du das nicht einfach auf ihrem OnlyFans rausfinden, für 34 Euro oder so? Sie versucht, dich zu betrügen."

Annie selbst sieht das ganz anders. Gegenüber Us Weekly betonte sie den coachingartigen Charakter ihres Angebots: "Es klingt seltsam, aber es fühlt sich wirklich wie eine gute Tat an, jemandem auf diese Weise zu helfen." Körperkontakt sei bei den Dates ausgeschlossen. Interessenten müssten außerdem zunächst einen ausführlichen Fragebogen ausfüllen, bevor sie überhaupt für ein Treffen in Frage kommen. Den hohen Preis begründet sie damit, ungeeignete Bewerber herausfiltern zu müssen – ein Prozess, der mit einem enormen Aufwand verbunden sei. Bei früheren Aufrufen habe sie mehr als 20.000 Einsendungen erhalten. "So viele Menschen haben Schwierigkeiten mit Intimität, selbst in nicht-sexueller Form, oder mit Kommunikation, oder sie haben einfach nicht das Selbstvertrauen, ein Mädchen anzusprechen", erklärte sie. Dan blieb dabei, dass Annie ihre Fans bewusst ausnutze, und wiederholte den Betrugsvorwurf mehrfach.

Ein zentraler Punkt in Dans Kritik ist Annies Verlobter Henry Brayshaw, mit dem sie seit über einem Jahr zusammen ist – nachdem die beiden sich aber bereits seit einem Jahrzehnt als Freunde kennen. Dan, die nach eigener Aussage Annie persönlich kennt, bezeichnete das Angebot angesichts der Verlobung als besonders fragwürdig. Annie ist in der Erwachsenenbranche für ungewöhnliche Aktionen bekannt: So schläft sie bei sogenannten Challenges mit einer großen Anzahl an Männern in kurzer Zeit – bei einer dieser Aktionen sollen es 583 Männer in sechs Stunden gewesen sein. Ihr neues Dateangebot begründete sie auch damit, dass sie solche Aktionen in diesem Jahr nicht mehr durchgeführt habe und ihr etwas Ähnliches fehle.

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Instagram / anniekknight Annie Knight, OnlyFans-Creatorin

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Instagram / anniekknight Annie Knight , April 2025

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Instagram / annieknight Henry Brayshaw und Annie Knight im Mai 2025

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